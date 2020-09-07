İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin hükümetin hayata geçirdiği projelere karşı husumeti bitmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin dört bir yanı şehir hastaneleri ile donatıldı. Sağlık alanında atılan bu dev adımlar Avrupa’yı bile kıskandırırken muhalefet ise eleştiri yapmak için eleştiri yapmaya devam ediyor.

Ana muhalefet partisi CHP’nin adayı olan HDP’nin de desteğiyle Ekrem İmamoğlu’nun ‘başkanlık’ koltuğuna oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hükümetin hizmetlerine yönelik husumetini alenen belli etmeye başladı.

Erdoğan pankartlarını apar topar söktüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılışı yöteni için hastane çevresine pankartlar asılmıştı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da resminin bulunduğu pankatlar açılış sonrası büyükşehir belediye çalışanları tarafından gece saatlerinde alel acele söküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri gece saatlerinde harekete geçerek pankartları toplamaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tenezzül edip tebrik bile etmediği Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için asılan pankartların bir gece yarısı operasyonuyla apar topar sökülmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. İBB’nin bu acelei tavrı sosyam medyada ‘hazımsızlık’ olarak yorumlandı.