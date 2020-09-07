  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Şehir Hastanesi için asılan ve üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafı da bulunan pankartlar açılışın ardından belediye ekipleri tarafından alelacele acele indirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:35:00 - 2020-09-07 13:18:52
İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin hükümetin hayata geçirdiği projelere karşı husumeti bitmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin dört bir yanı şehir hastaneleri ile donatıldı. Sağlık alanında atılan bu dev adımlar Avrupa’yı bile kıskandırırken muhalefet ise eleştiri yapmak için eleştiri yapmaya devam ediyor.

Ana muhalefet partisi CHP’nin adayı olan HDP’nin de desteğiyle Ekrem İmamoğlu’nun ‘başkanlık’ koltuğuna oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hükümetin hizmetlerine yönelik husumetini alenen belli etmeye başladı.

Erdoğan pankartlarını apar topar söktüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılışı yöteni için hastane çevresine pankartlar asılmıştı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da resminin bulunduğu pankatlar açılış sonrası büyükşehir belediye çalışanları tarafından gece saatlerinde alel acele söküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri gece saatlerinde harekete geçerek pankartları toplamaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tenezzül edip tebrik bile etmediği Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için asılan pankartların bir gece yarısı operasyonuyla apar topar sökülmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. İBB’nin bu acelei tavrı sosyam medyada ‘hazımsızlık’ olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SUZAN

VU NE TERBIYESIZLIK GURUR DUY O AFİSLERDEN.SANKI YASAKLI BİR ŞAHSIN AFIŞİNİ INDIRIYOR.İSTER KABUL EDİN,İSTER ETMEYİN BU ÜLKENİN CUMHURBAŞAKANI RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR.BIR TURLÜ HAZMEDEMEDINIZ BUNU.
  • Yanıtla

Mikail okuroğlu beylikdüzü

ALLAH CC ONU SEVDIKLERIYLE SÖKER İNŞALLAH ACIDAN AĞLAMAYA BAŞLADIĞINI GÖRMEK DİLEGİYLE.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Büyükşehir’den online dershane
Eğitim

Büyükşehir’den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı