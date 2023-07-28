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Medya İmamoğlu’ndan flaş hamle! Herkes şaşkın
Medya

İmamoğlu’ndan flaş hamle! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-28 12:45:00 -
İmamoğlu’ndan flaş hamle! Herkes şaşkın

Halk TV yazarı Fikret Bila, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Toplum CHP’de lider ve yönetim değişmesini istiyor" açıklamasının, "genel başkanlığa adaylık" şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

Halk TV yazarı Fikret Bila, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Toplum CHP’de lider ve yönetim değişmesini istiyor" açıklamasının, "genel başkanlığa adaylık" şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. 

Bila, yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için adaylığını dolaylı yoldan ilân etti denilebilir" dedi. Bila, şöyle devam etti:

“ 'Ben genel başkanlığa adayım' demedi ama açtığı değişim sitesine gelen görüşleri değerlendirirken 'Toplum CHP’de lider ve yönetim değişmesini istiyor' dedi.

İmamoğlu, açtığı siteyi 1 milyondan fazla vatandaşın ziyaret ettiğini ve 100 bin vatandaşın da değişimle ilgili görüş ve önerilerini ilettiğini duyurdu.
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İmamoğlu, verdiği bilgiye dayanarak toplumun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişmesini istediğini ilân etti.

İmamoğlu’nun bu açıklamasından, 'ben genel başkanlığa adayım' anlamı çıkarılabilir.

İmamoğlu’nun doğrudan 'ben adayım' dememesi konusunda CHP kulislerinden dillendirilen bir seçenek de şu: 'İmamoğlu genel başkanlığa aday olmaz, Özgür Özel’in genel başkanlığını destekler. Özel seçilirse, İmamoğlu da bir sonraki cumhurbaşkanı adayı olur.'

Bu senaryoyla ilgili olarak sorulması gereken sorular var. Özgür Özel’in genel başkanlığını destekleyen İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olacak mı? Aday olup da kaybederse genel başkanlık iddiası sürer mi? Toplumun Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan gitmesini istediği yolunda açıklama yapıktan sonra yeniden belediye başkanlığına aday olursa İstanbul’da CHP seçmeninin tamamının oyunu alabilir mi?

İmamoğlu’nun artık bundan sonra çıktığı yoldan dönmesi çok zor olur. Genel başkanlığa aday olsun veya Özgür Özel’i desteklesin İmamoğlu artık Kılıçdaroğlu’na karşı yürütülen parti içi muhalefetin lideri konumundadır.” 

 

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