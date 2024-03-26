İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal villa İtirafı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından İmamoğlu, villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu itiraf etti.

Mal Varlığında Gizlenen Villalar

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamışlardı. Açıklamada, çiftin banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının yanı sıra 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.

Ancak yapılan araştırmada İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve bu villaların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıktı.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu'na yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Kamuoyunda, İmamoğlu'nun bu usulsüzlüğü nasıl yaptığı ve milyarlık villaları nasıl gizlediği sorusu gündeme geldi.

Paravan Şirket Kullanıldı

Araştırmalarda, Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villaların, İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı belirlendi. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin paravan olarak kullanıldığı ve villaların şirket üzerine alındığı ortaya çıktı.

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İmamoğlu İtiraf Etti

Tüm bu gelişmelerin ardından İmamoğlu, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" dedi.

Skandalın Sonrası

İmamoğlu'nun skandal itirafının ardından CHP'den ve İmamoğlu'ndan konuya dair bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu, İmamoğlu'nun bu usulsüzlüğü hakkında yasal bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor.