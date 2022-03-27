İmamoğlu'ndan büyük vicdansızlık! Bunun ar damarı çatlamış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye tarafından yeterli önlemlerin alınmamasından dolayı İstanbulluların kar esareti yaşadığı 24 Ocak günü Rumeli Kavak'ta lüks bir balık restoranında yemeğe gittiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi Sir Dominick Chilcott ile buluştuğu skandal görüntüler sosyal medyada günlerce gündem konusu olmuş, vatandaşlar İmamoğlu'na çok sert tepki göstermişti.

İstanbulluların 26 saat boyunca yollarda eziyet çektiği o gün Rumeli Kavakta balık yemeğe giden ve giderken de vatandaşın mahsur kaldığı yollar yerine kendi geçeceği güzergahı İBB araçlarıyla temizleten Ekrem İmamoğlu, yediği kalkan balığın faturasını masum 2 işçisine ödetti.

Olayın ardından yakın personellerini Rumeli kavağına tekrar gönderen İmamoğlu, görüntü alınan kameraları ve vatandaşları tespit etmişti. Bu kişiler ticaret ve serbestle geçimlerini sağlayan kişiler olduğundan, İBB ve İmamoğlu ile hiçbir ilgisi bulunmadığı için tehdit ve baskı yoluyla yol katedemeyen İmamoğlu, faturayı bu kişilerin komşuları olan İBB personellerine kesmekte buldu.

Olay ile hiçbir ilgisi bulunmayan Saim Tanır ve Osman Turan dün İBB İnsan Kaynaklarına davet edilerek “üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi” denildi.

İşsizlik maaşı bile alamayacaklar

İşçilerin "yüz kızartıcı suç" ile isnat edilerek işten atıldığı, tazminat ve benzeri gibi hiç bir konuda hak iddia edemedikleri, işsizlik maaşı bile alamacayacakları öğrenildi.

İmamoğlu inkar etmişti

Vatandaşın çile çektiği dakikalarda balık restoranda yaptığı balık keyfi büyük tepki çeken Ekrem İmamoğlu, olayı önce inkar etmiş, sonra görüntülerin ortaya çıkması üzerine civardaki işyeri kameralarıyla kendisini görüntüleyen vatandaşlara suç isnat etmişti.

KAYNAK: HABER7