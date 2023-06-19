İmamoğlu’ndan bomba karar! Yakın çevresine söylemiş bile! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’deki genel başkanlık yarışıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Ekrem İmamoğlu’nun, yakın çevresine “Kılıçdaroğlu ile bir yarışa girmeyeceğim” dediğini ileri süren Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yumuşak karnını tespit etmiş durumda. İmamoğlu, yeterince cesur değil. Kılıçdaroğlu ile kurultay yarışına girip kongrede onu yenerek genel başkan olma peşinde değil.

Birincisi, bu delege yapısıyla Kılıçdaroğlu’nu yeneceğine güvenmiyor.

İkincisi ise siyasi hayatı boyunca fırsatlar kendisine hep altın tepsi içinde sunulduğu için, “Kılıçdaroğlu çekilsin, ben kurtarıcı olarak CHP’nin başına geçeyim” düşüncesinde.

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BÜLENT KUŞOĞLU’NU İZLE

Kılıçdaroğlu bunun farkında. CHP’de kendisine en yakın isim olan Bülent Kuşoğlu aracılığıyla, Ekrem İmamoğlu’na, “Kurultaya girer, yarışır” mesajını verdi. (…) Peki İmamoğlu bunu göze alabilecek mi? Yakın çevresine, “Kılıçdaroğlu ile bir yarışa girmeyeceğim” dediği ifade ediliyor.”