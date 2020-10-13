İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Deprem toplanma alanını satıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki arsayı mecliste park alanı olarak kararlaştırıldığı halde bir son dakika hamlesiyle satışa çıkarttı. Ekim ayında 25 ada 77 parseldeki park taşınmazını ihaleye edecek olan İBB, satışa çıkarılan arsanın muhammen bedelini 175 milyon lira olarak belirledi.

Söz konusu alanla ilgili mecliste gerçekleşen görüşmede Ocak ayında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla park olanı olması kararlaştırılan arsanın nasıl ihaleye çıktığı merak konusu oldu. Aynı arazinin daha önce de satışa çıkarılmasına karar verildiği fakat satılamadığı bu nedenle İBB yönetiminin ısrarla arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB yönetimi skandal bir kararla parkı yok etme ihalesi açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetime geçtiğinden bu yana skandallar bitmiyor. Son günlerde yol kenarı duvarlarındaki peyzajları boya ile değiştirmesiyle tepki toplayan İBB'nin park alanını satışa çıkardığı ortaya çıktı. İhalesine son teklif verme tarihi Ekim ayının 14'ü olarak belirlenen arsanın park olarak kalma kararına rağmen ihaleye konması şaşkınlık yarattı.

Muhammen bedeli 175 milyon lira olarak açıklanan arsa Beşiktaş'ın Dikilitaş Mevkii'nde 25 ada 77 parselde yer alıyor.

Yetişkin ağaçlarla dolu bir yeşil alan

Yetişkin ağaçlar ve yeşillikler bulanan ve İBB'nin son dakika hamlesiyle satmakta direttiği arsa, İBB Meclisi'nin Ocak oturumnlarında birleşiminde müzakere edilmiş ve AK Partili meclis üyeleri sayesinde, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 161 kabul oyu çıkınca park alanı olarak belirlendi.

Ayrıca İBB, İstanbul Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parselleri de satışa çıkartan İBB, arsayı 450 milyon liraya ihaleye çıkardı. 14 Ekim 2020 tarihinde ihalesi yapılacak olan parsellerden 69 parselin Sultan Beyazıt Vakfiyesi'ne ait olduğu öğrenildi.