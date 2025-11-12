  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’de aile alarm veriyor! TÜİK verileri son dakika bültenine damga vurdu!

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Franca Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Sanal kumar, dijitalleşme ile birlikte kör nokta haline geldi! Milyonlarca vatandaş borç batağında!

2 bakanın öldüğü helikopter faciasında perde aralandı! Gana hükümeti kazanın nedenini açıkladı

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Oku oku bitmiyor! İmamoğlu'nun adrese teslim ihaleleri ortalığa saçıldı

Korkunç olay sonrası üniversite öğrencileri gözaltına alındı

İsrail’den basını susturma hamlesi! Hamas’tan çok sert tepki

İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Gündem İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi
Gündem

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara "Yazıklar Olsun" diye seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp suçlarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında hazırlanan kapsamlı iddianameye ilk tepkisini verdi. Ancak bir pişmanlık ya da öz eleştiri bekleyenler yine hayal kırıklığına uğradı!

İmamoğlu, hukukun karşısında hesap vermek yerine Cumhuriyet savcılarına hakaret ederek “Size yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“237 Günde Yazdığınız İftiralar” Diyerek Savcılara Saldırdı

Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, 2352 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı dosya hakkında yaptığı açıklamada, iddianameyi hazırlayan savcılara saldırmayı tercih etti.

“İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.” diyen İmamoğlu, suçlamaların odağından kaçmak için CHP’yi hedef alıyorlar bahanesine sığındı.

Ardından da savcılara hitaben, “Size yazıklar olsun!” diyerek yargıya meydan okudu.

“Hodri Meydan” Diyerek Şov Peşinde

Suçlamalar karşısında savunma yapmak yerine meydan okumayı tercih eden İmamoğlu, yargı sürecini siyasallaştırmaya kalkıştı:

“Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri meydan!” sözleriyle hem tehditkâr hem de kibirli bir üslup sergiledi.

Binlerce sayfalık iddianamenin duruşmada okunmasının uzun süreceğini bilen İmamoğlu, bu süreci fırsata çevirmeye çalışarak, “Duruşmayı canlı yayınlayın” diyerek adeta TRT ekranlarında siyasi şov yapmanın sinyalini verdi.

“Toplumun vicdanına güvenin, millet karar versin!” sözleriyle, yargı yerine meydan mahkemesini adres gösterdi.

Yargıyı Siyaset Sahnesine Çekme Hesabı

İmamoğlu’nun “Meclis harekete geçsin, duruşmalar canlı yayınlansın” çağrısı da, adalet arayışından çok siyasi algı operasyonu kokuyor.

Kendi hakkında düzenlenen iddianameyi aklamak yerine, TRT ekranlarından propaganda fırsatı kollayan İmamoğlu, böylece hem mağduriyet algısı üretmek hem de CHP tabanını diri tutmak istiyor.

 

Hukuk Yerini Bulacak!

Yargıya meydan okumak, savcıya hakaret etmek, iddianameyi itibarsızlaştırmaya çalışmak…

Bütün bunlar, suçun ağırlığını hafifletmez.

Halkın parasını çarçur eden, belediyeyi çıkar ağı haline getirdiği iddia edilen bir ismin bugün “hodri meydan” çıkışıyla kurtuluş araması, sadece suçun telaşını gösteriyor.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak.

Ve o zaman “Size yazıklar olsun” değil, “Millete yazık olmuş” denilecek…

İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!
İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!

Gündem

İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!

İmamoğlu’nun "çıkar ağı" çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi
İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Gündem

İmamoğlu’nun “çıkar ağı” çökertildi: Rüşvetten ihaleye, usulsüzlük zinciri! Örgüt yöneticilerine binlerce yıl hapis istendi

Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor
Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor

Gündem

Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor

İmamoğlu Suç Örgütü İstanbul’u böyle soymuş! İşte en önemli 3 gelir kaynakları...
İmamoğlu Suç Örgütü İstanbul’u böyle soymuş! İşte en önemli 3 gelir kaynakları...

Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü İstanbul’u böyle soymuş! İşte en önemli 3 gelir kaynakları...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23