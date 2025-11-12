İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

İmamoğlu, hukukun karşısında hesap vermek yerine Cumhuriyet savcılarına hakaret ederek “Size yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“237 Günde Yazdığınız İftiralar” Diyerek Savcılara Saldırdı

Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, 2352 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı dosya hakkında yaptığı açıklamada, iddianameyi hazırlayan savcılara saldırmayı tercih etti.

“İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.” diyen İmamoğlu, suçlamaların odağından kaçmak için CHP’yi hedef alıyorlar bahanesine sığındı.

Ardından da savcılara hitaben, “Size yazıklar olsun!” diyerek yargıya meydan okudu.

“Hodri Meydan” Diyerek Şov Peşinde

Suçlamalar karşısında savunma yapmak yerine meydan okumayı tercih eden İmamoğlu, yargı sürecini siyasallaştırmaya kalkıştı:

“Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri meydan!” sözleriyle hem tehditkâr hem de kibirli bir üslup sergiledi.

Binlerce sayfalık iddianamenin duruşmada okunmasının uzun süreceğini bilen İmamoğlu, bu süreci fırsata çevirmeye çalışarak, “Duruşmayı canlı yayınlayın” diyerek adeta TRT ekranlarında siyasi şov yapmanın sinyalini verdi.

“Toplumun vicdanına güvenin, millet karar versin!” sözleriyle, yargı yerine meydan mahkemesini adres gösterdi.

Yargıyı Siyaset Sahnesine Çekme Hesabı

İmamoğlu’nun “Meclis harekete geçsin, duruşmalar canlı yayınlansın” çağrısı da, adalet arayışından çok siyasi algı operasyonu kokuyor.

Kendi hakkında düzenlenen iddianameyi aklamak yerine, TRT ekranlarından propaganda fırsatı kollayan İmamoğlu, böylece hem mağduriyet algısı üretmek hem de CHP tabanını diri tutmak istiyor.

Hukuk Yerini Bulacak!

Yargıya meydan okumak, savcıya hakaret etmek, iddianameyi itibarsızlaştırmaya çalışmak…

Bütün bunlar, suçun ağırlığını hafifletmez.

Halkın parasını çarçur eden, belediyeyi çıkar ağı haline getirdiği iddia edilen bir ismin bugün “hodri meydan” çıkışıyla kurtuluş araması, sadece suçun telaşını gösteriyor.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak.

Ve o zaman “Size yazıklar olsun” değil, “Millete yazık olmuş” denilecek…