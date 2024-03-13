İmamoğlu'ndan ağır fatura! CHP'li İBB'nin israf ettiği 67,3 milyar TL ile neler yapılırdı?

5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu işgal eden Ekrem İmamoğlu, verdiği vaatleri yerine getirmek bir yana kullandığı kaynakları israf etti, İstanbul'u ve İstanbulluları hizmetsizliğe mahkum etti. Peki İmamoğlu'nun harcadığı 67,3 milyar TL ile neler yapılabilirdi? İşte detaylar...

İstanbul'un kaderi 2019'da değişti. 1994'ten bu yana icraat geleneğinden gelen siyasi aktörlerin yerine seçilen Ekrem İmamoğlu, sadece ismi değil bir geleneği de değiştirdi. Geride kalan 5 yılda görüldü ki icraata, hizmete verilen paralar reklama, konsere verildi. Üstelik yolduzluk, rüşvet iddiaları, siyaseten ya da kan bağıyla yakın olan kişilere sağlanan makamlar, tatiller, yabancı misyon şefleriyle yapılan sık görüşmeler... Hepsi 5 yılın özeti...

HER ŞEY REKLAM İÇİN

İBB, kendi uhdesinde bulunan her yere, her köşeye bilbordlar dikerek, reklamcılara milyonlar dökerek yapmadığı hizmetin reklamını yapma gayretinde. Öyle ki CHP'li Ekrem İmamoğlu 'israfı bitirdik' demek için 175 milyon lira israf etti. Vatandaşın önceliğinden çok kendi PR'ını düşünen Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon lira aktarıldı. Konserlere harcanan paralar da son 5 yılda İBB'nin önemli harcama kalemlerinden biri oldu. CHP'li İBB "Demokrasi Konserleri" adı altında Maltepe'deki iki günlük için toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadı.

CHP kurultayında yaşananlar ise ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başka konu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı kurultayda delegelerin oylarının satın alındığı, Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığına yönelik iddialar kamuoyunun çokça tartıştığı konular olmuştu.

METRO İNŞAATLARINA BETON DÖKÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatları için "1,55 milyar avroluk kaynak bulduk" sözleri dün gibi hafızalarda. Fakat sıfırdan başlamış herhangi bir metro projesş yok. Kadir Topbaş döneminde başlatılan projelerin sadece 8 kilometresini tamamladığı halde 67 kilometre metro yaptığını iddia eden yine o oldu. Ayrıca önceki dönemden kalan 4 metro inşaatını durdurup temeline beton döktüğü halde... Metro inşası için çekilen kayıp kredinin nereye kullanıldığı ise hala gizemini koruyor.

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Bir de İETT meselesi var ki yaşanmamış şeyler yaşandı. 4 yılda arıza yapan otobüs sayısı 400 binden fazla. Bunun sebebi olarak da bakım ihalesinin yakınlara verilmesi, işin ehli kişilerin görevden uzaklaştırılması gösteriliyor.

Yapılan bir çalışma CHP'li istanbul Büyükşehir Belediye'sinin ve onun başkanı Ekrem İmamoğlu'nun harcadığı 67,3 milyar TL ile neler yapılabileceğini ortaya koydu.

Peki, CHP'li İBB'nin israf ettiği 67,3 milyar TL ile neler yapılırdı?

- 8.97 milyon öğrenciye burs verilirdi.

- 13,46 milyar ekmek üretilirdi.

- 56 bin 83 sosyal konut üretilirdi

- 6409 otobüs alınırdı.

- 22,43 milyon öğrenciye 1 yıl abonman İstanbulkart yüklenirdi.

- 5608 kreş yapılırdı.

- 89.734 çocuk parkı yapılırdı.

- 22,43 milyon tekerlekli sandalye alınırdı.

- 18.694 asfalt inşa edilirdi.

- 1,34 milyar fidan dikilirdi.

- 5 yıl boyunca 56.076 ücretli personel çalıştırılırdı.