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Siyaset İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!
Siyaset

İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 20:39:00 -
İmamoğlu'na Murat Kurum şoku!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy kullandığı sandıkta 114, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı.

İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.

Murat Kurum'a 126 İmamoğlu'na 114 oy çıktı

Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.

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