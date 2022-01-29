İmamoğlu'na Fatih Altaylı bile isyan etti

Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz büyükelçiyle balıkçıda gizlice buluştuğu görüntülerin yayınlanmasını "Özel hayatı servis edemezsiniz” sözleriyle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Altaylı bile tepki gösterdi. Altaylı, Habertürk'teki yazısında "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir büyükelçi ile buluşması, o büyükelçi Trabzon’dan mahalle arkadaşı değilse, köfteci dükkanı işlettiği günlerden kalma müşterisi ya da kankası değilse, müteahhitlik döneminden tedarikçisi ya da ortağı falan değilse İmamoğlu’nun özel hayatı sayılmaz" dedi. İşte söz konusu yazının ilgili bölümü:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE kameralarından alınarak servis edilen görüntüleri ile ilgili konuştu ve “Özel hayatı servis edemezsiniz” dedi.

(...) “Özel hayatı servis edemezsiniz” cümlesi doğru bir cümle değildir.

Çünkü bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir büyükelçi ile buluşması, o büyükelçi Trabzon’dan mahalle arkadaşı değilse, köfteci dükkanı işlettiği günlerden kalma müşterisi ya da kankası değilse, müteahhitlik döneminden tedarikçisi ya da ortağı falan değilse ya da eşleri ezel ebed arkadaş değilse İmamoğlu’nun özel hayatı sayılmaz.

Bir belediye başkanı ile bir büyükelçinin görüşmesi ve yemek yemesi “Özel hayat” kapsamına girmez. (...)"