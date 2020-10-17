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Gündem İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar
Gündem

İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

Sisteme dahil etmek istediği 6 bin yeni ticari taksi için tüm kapıları zorlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, taksicileri ikna etmek için bir defa daha görüşmeye çağırdı. 20 Ekim tarihinde İBB'nin 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin adres seçildiği toplantıya ise taksici esnafının protesto ederek katılmayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:52:00 -
İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

İlk algı operasyonunda, taksicilere yönelik kara propaganda başlatan ve taksicileri kara listeye alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert kayaya tosladığını anlayınca taktik değiştirdi.

Taksicilerle masaya oturmaya mecbur kalan CHP'li İmamoğlu, bu hamlesini de oldukça kötü yapıp basına servis ettiği bir algı operasyonuyla taksicileri itibarsızlaştırmaya çalışınca, esnafın öfkesi olduğu gibi İmamoğlu’na yöneldi. On binlerce taksiciyi temsil eden oda başkanları ve temsilcileri, İmamoğlu’nu ”Güvenilmez” ilan etti ve muhatap almak istemediklerini bildirdi.

Taksici esnafının sorunlarını çözmek, İstanbul’daki ulaşım sorununu teknolojik ve akılcı önlemlerle, nitelikli, verimli hale getirmek yerine, rant uğruna 6 bin ticari taksiyi daha sisteme dahil etmek isteyen CHP'li İmamoğlu'nun, kendisine son bir çıkış kapısı daha aradığı belirtildi.

Taksici temsilcilerine attığı mesajda 20 Ekim’de bir araya gelmek istediğini söyleyen İmamoğlu'nun bu randevu talebi taksicilerde öfkeye dönüştü. Ulushaber'in haberine göre; oda temsilcileri önümüzdeki günlerde yapılacak bu toplantıya katılmayacak. Katılmama gerekçesi ise taksicilerin, İBB Başkanı İmamoğlu'na güvenmediği ve kendilerine yeni bir oyun oynanacağı yönünde yoğun kanaatin oluşması...

Eğitimi de kaldırdı!

Sektör temsilcileri, "AK Partili İBB yönetimi döneminde taksiciler eğitiliyor ve seviye seviye bilgilendirmeler yapılıyordu. İmamoğlu, bunu bile ortadan kaldırdı ve taksicilerin eğitimine son verdirdi” şeklinde şikayet ederken, problemlerin çözüm adresinin ekmeklerine ortak olmak istediğini düşündükleri İmamoğlu yönetimindeki İBB olmadığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin çözüm beklediklerini belirtti.

Esnafın ve oda temsilcilerinin 20 Ekim tarihinde neden toplantıya katılmadıklarına ilişkin bir basın açıklamasını 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde yapacağı öğrenilirken, İmamoğlu’na karşı yapılacak boykotun net gerekçesi ise ”İmamoğlu’na güvenmiyoruz, seçimden önce söyledikleri ile görevdeki yaptıkları birbirine taban tabana zıt” şeklinde ifade edilecek.

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Yorumlar

abdrhman

....................oğlu
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