İmamoğlu'na açık açık soruldu! "6'lı masa sizi aday göstermezse B planınız var mı?"

Kastamonu'da basın mensuplarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "6'lı masa sizi aday göstermezse B planınız var mı?" diye soruldu. Adayın zamanı geldiğinde açıklanacağını söyleyen İmamoğlu, "Benim A planım, B planım, C planım diye bir şeyim yok. Tüm planlar altılı masada toplanmış, orada tartışılıyor. Biz de o sürecin bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir soru soruldu.

"Tüm planlar altılı masada toplanmış, orada tartışılıyor"

"Seçim takvimi yayınlandı, 6'lı masa ne zaman aday açıklayacak? İsminiz açıklanmazsa B planınız var mı?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Altılı masanın adayının ne zaman olacağı kavramı tümünden tabii oraya ait. Ama şunu söyleyebilirim, zamanı geldiğinde zaten açıklanacaktır. Bana ait değil. Benim A planım, B planım, C planım diye bir şeyim yok. Tüm planlar altılı masada toplanmış, orada tartışılıyor. Biz de o sürecin bir parçasıyız. Dolayısıyla hem en doğru karar hem en doğru zamanda verilecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.