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İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı

CHP'li şarkıcı Gökhan Özoğuz, son dönemde Ege Bölgesi'nde meydana gelen yangınları terör örgütü PKK'nın üstlenmesine rağmen inanmamakta ısrar etti.

27 Ağustos 2019 Salı 16:39
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı

1 buçuk aydır Türkiye’nin dört bir yanında çıkan 27 orman yangının arkasından terör örgütü PKK çıktı. 

PKK yaktığını itiraf etti

Ormanlara kast edip ateşe veren hainler sabotajla yaktıkları ormanları tek tek sıralayarak hepsinin kendileri tarafından yakıldığını açıkladı.

Athena grubunun soliti Gökhan Özoğuz ise terör örgütünün itirafına rağmen ormanları onların yaktığına inanmak istemedi.

"Gerçek faillerini bilmemiz imkansız"

Twitter hesabından "Ülkesini seven, duyarlı halktan biri olarak kamuya ait değerlerin kişiselleştirilip yitmesine, doğamızın zarar görmesine, hak hukuk adaletin dengesinin her kim tarafından olursa olsun bozulmasına tepki verdiğimde yazarım. Körü körüne taraf olmak ve siyaset yapmak bizim işimiz değil" açıklamasını yapan Özoğuz, orman yangınları ile alakalı 'bir ton' iddia olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olayların iç yüzlerini ve gerçek faillerini bilmemiz imkansız bir dönemdeyiz. Yakanlar her kimlerse tepkimiz hep aynı olacak. Duyarsızca doğamızı katledenlere yazıklar olsun! Akciğerlerimiz ormanlarımız çok önemli"

CHP'li şarkıcının bu sözleri takipçilerinden büyük tepki aldı. İşte o tepkilerden bazıları:

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:39
  1. athena
  2. Gökhan Özoğuz
  3. pkk

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