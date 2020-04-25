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Yerel

İmamoğlu yüzünden mağdur oldular! Sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da işlerine gitmek için otobüs bulamayan sağlık çalışanları dert yandı.

2020-04-25 10:36:00 -
İmamoğlu yüzünden mağdur oldular! Sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da sefer sayılarının azaltılması vatandaşları mağdur ediyor. Özellikle sağlık çalışanları, işlerine gitmek için büyük zorluk çekiyor. Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık görevlileri, koronavirüsün ailelerine yayılmasını engellemek için de evlerine gitmeyip, bakanlığın belirlediği yurt ve otellerde kalıyor. Sağlık çalışanları hastane ve kaldıkları yurtlar arasında geliş ve gidişlerde toplu taşıma araçlarının seferlerinin azaltılması nedeniyle zorluk çekiyor. Sağlık personelleri Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yaşadıkları ulaşım sıkıntısını anlattı.

2-3 saat yürümek gerekebiliyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi servislerinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanda işlevlerini yerine getirmediğini ifade eden Laborant Aydın Erol, “Biz daha çok toplu taşıma kullanarak buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Toplu taşıma da normal zamanların dışında yarım saat, bir saat aralıklarla çalışıyor. İstanbul’un kenar mahallelerinde bu durum daha büyük bir sorun haline geliyor. Sabah iş yerine ulaşmak bir dert, bir de nöbet bittikten sonra eve ulaşmak da bir dert. Bazen yollarda 2-3 saat yürümeye kadar varıyor. Ben Zeytinburnu’nda oturuyorum. Zeytinburnu’na yürüme mesafesi yaklaşık 1 saat sürüyor. Yürüyerek gidip geliyorum. Toplu taşımayı beklemekle beraber buraya ulaşmak bir buçuk saati buluyor” dedi. Toplu taşıma araçları seferlerinin sıklaştırılması için çağrı yapan Erol, “Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde otobüs seferlerinin biraz daha sıklıkla yapılması iş yerlerine ulaşımı daha da kolaylaştıracaktır. İş yerinden çıkan sağlık çalışanlarının evlerine ulaşımını daha da kolaylaştıracak diye düşünüyorum” dedi.

"Bu konuya bayağı sıkıntı yaşıyoruz"

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Feridun Senem, “Ulaşımla alakalı sıkıntımız vardır. Sabah 07.00-08.00’de iş başı yapan akşam 20.00’de çıkan arkadaşlarımız var. Evlerine çok geç saatte gidiyorlar. İşe gelmekte zorluk çekiyorlar. Saatlerce yürümek zorunda olan arkadaşlarımız vardır. Bu konuda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta çalışan arkadaşlarımız gece 00.00’da evlerine varmışlar” şeklinde konuştu.

"İşe yetişmem mümkün değil"

Toplu taşımada yaşadığını sıkıntılardan bahseden Ebe Gülça Yalçın, “Ben metrobüs kullanarak gelip gidiyorum. Özellikle hafta sonu yasaklarında dörtte klinik saatlerimiz başlıyor. Metrobüsleri de dörtte başlatıyorlar. Ben evden o saatte çıktığımda işe yetişmem mümkün değil. Metrobüsleri dörtte b aşlatmak yerine üçte başlatırlarsa bizim için daha iyi. Ek seferlerle ilgili çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Dörtte başladığında da on dakika arayla geliyor ama dediğim gibi klinik saatlerimiz ile çakışıyor. Bir de ek seferler iyi ama metrobüsün içerisi yine de kalabalık. Hatta bilerek binmiyorum çünkü ayaktaki kişi sayısı da çok fazla. Bazen almıyorlar ama bazen de alıyorlar. Bu da sağlıklı bir durum değil” diye konuştu.

"Ek seferler artırılabilir"

Sokağa çakma yasağı olsa da işe gitmek zorunda olan insanların olduğunu belirten Hemşire Büşra Nur “Yeterli oluyor şu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Saatin de çıkıyorum ve tam zamanında hastanede oluyorum. İnsan sayısı ise öğlen saatlerinde normal ama sabahları yoğun oluyor. Sokağa çıkma yasağı olsa da işe gitmek zorunda olan bir sürü insan var o yüzden bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ek seferler sabah saatlerinde arttırılabilir” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Mehmet

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dr gökhan çelik kvc

REİSTEN ÖNCE AK PARTİDEN ÖNCE NETFLİX TWİTTER FACEBOOK WHATSUP MI VARDI? YOOOOOKK TU.İNTERNET DESEN SADECE KAHVANELERDE VARDI EVİNİZE KADAR ODANIZA KADAR SOKTUK İNTERNETİ.AKILLI CEP TELEFONU MU VAR DI? O DA YOKTU. SİZE SUNULAN ŞU NİMETLERİ İLİM VE BİLİM İÇİN KULLANIN DİYE REİSİMİZ HERŞEYİ YAPTI.AMA SİZ CEHAPELİ İSTEMEZUKCULERR VARSA YOKSA SAPKINCA ŞEYLER İÇİN KULLANIN.GETİRDİĞİMİZ GİBİ YASAKLAMASINIDA BİLİRİZ
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