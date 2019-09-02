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İmamoğlu ’yok’ demişti, kitap 2. kez basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’yok’ dediği kitap 2.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
İmamoğlu ’yok’ demişti, kitap 2. kez basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’yok’ dediği kitap 2. kez basıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında, Sivas Kongresi dönemine ait daha önce bir kaynak kitap bulunmadığı ve kendisinin bastırdığı yönündeki sözleri tepkilere neden olmuştu. İmamoğlu’nun ’yok’ dediği kitap ise Sivas Kongresinin 100 yıl dönümünde ikinci kez basıldı.


Milli Mücadele’nin ve Sivas Kongresi’nin 100. yılı anısına “Sivas 1000 Temel Eser” kapsamında hazırlanan kitaplar basın mensupları aracılığı ile kamu oyuna tanıtıldı. İmamoğlu’nun yok dediği ‘Millî Mücadele’de Sivas 108 Gün” kitabının 2. baskısı da kitaplar arasında yerini aldı.


Konuyla ilgili olarak Sivas Valisi Salih Ayhan, Buruciye Medresesi’nde basın toplantısı düzenledi.100. yıl ruhunu ve Sivas Kongresi’ni canlı tutmak istediklerini ifade ederek, ‘Milli Mücadelede Sivas 108 Gün’ isimli kitabımız gerçekten anlamlı oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Sivas’ta kaldıkları 108 günü en güzel şekilde anlatıyor. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necip Günaydın hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Ücretsiz dağıtılacak


Kitabın ilk baskısını 2009 yılında Sivas Valiliği’nin yaptığını hatırlatan Vali Ayhan, “Bu eser, bu alanda çıkan birçok yayına kaynaklık etmiştir. Kitabın yeni bir baskısının olmaması kitaba olan ilgi ve arayışı artırdı. Hatta aynı isimle aynı içerikle benzerleri yayınlandı. Bu yıl da Milli Mücadele’nin ve Sivas Kongresi’nin 100. yılı olması hasebiyle, Valilik olarak bu değerli yayını yeniden basımını üstlendik. 1000 Temel Eser kitap seti içerisinde de olmakla beraber, haricinde de on binlerce ‘Millî Mücadele’de Sivas 108 Gün’ kitabımızı halkımıza ulaştıracağız. Aziz ve kadim şehrin tarihine ışık tutan bu önemli kitabımız, inşallah her evimizin kitaplığında yer alacak" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:03
  1. kitap

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