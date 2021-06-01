İmamoğlu yapsa hastalıklı kafalar ne derlerdi? İşlerine geldiğinde "çocuk cıvıltısı", işlerine gelmediğinde "kapı zırıltısı"

Mustafa Demirkan Hoca Ayasofya’daki icazet merasimi sırasında Bakara Suresi 114’üncü ayetini hatırlatarak yaptığı konuşma nedeniyle laikçilerin hedefi oldu. Konuşmasında Mustafa Kemal’den hiç bahsetmemesine rağmen Demirkan Hoca, "Atatürk’e lanet okudu" yalanıyla Kemalistler tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

Provokasyona çanak tutan CHP medyası da Demirkan Hoca'yı hedef gösterdi. Yaşanan bu durum Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

"Bu hastalıklı kafaya prim vermemek lazım"

Mustafa Demirkan'ın Erdoğan ile bağlantısı olduğunu hezeyanında bulunan CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet'in akılalmaz haberine tepki gösteren Murat Alan, "Bu hastalıklı kafaya prim vermemek lazım. Dün de bu hastalıklı kafa diyordu ki; 'Hocanın Erdoğan ile bağlantısı çıktı.' Nasıl çıktı? İkiside Rizeli. Bunu söylüyordu bu gazete" dedi.

Bunun yanında Zonguldak'ta bulunan İsmet Paşa Parkı'ndaki İnönü heykelinin önüne çocuk parkı yapılması CHP medyası tarafından "saygısızlık" olarak yorumlandı.

"İşlerine gelince 'çocuk cıvıltısı', işlerine gelmeyince 'kapı zırıltısı'"

Olayı "Bir saygısızlık daha" başlığıyla servis eden solak Sözcü'nün haberini yorumlayan Murat Alan, "Bugün de aynı hastalıklı kafanın farklı bir gazetesi. Neymiş o saygısızlığa bakıyoruz küçücük bir park. Parkta bulunan İnönü heykelinin yanına çocuklar oynasın diye bir park yapılmış, yapamazsınız deniliyor. İşlerine geldiğinde çocuk cıvıltısı, işlerine gelmediğinde de kapı zırıltısı oluyor. Anıtkabir'in hemen yanında tuvalet var buna ne yapacağız peki? Tuvalet bir ihtiyaç da çocuk parkı değil mi? Çocuk parkını CHP'li bir belediye veya İmamoğlu yapsa muazzam, inanılmaz bir park derlerdi. Bunu AK Parti hükümeti yapıyor dünyanın lafını söylüyorlar. İsmet İnönü'nün heykelinin önüne yapılmış bu park, kabrinin yanı başına yapmamışlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Sözcü niyetini açık açık söylese de biz de bilsek" diyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise çocuk parkının insanların daha çok gelmesi için talep üzerine yapıldığını aktardı ve "Burada bilim, mantık, akıl diyenler bilimden de, mantıktan da, akıldan da fersah fersah uzaktalar" ifadelerini kullandı.