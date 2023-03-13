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Medya İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok iddia! Eyvah eyvah! Ortalık fena karışacak
Medya

İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok iddia! Eyvah eyvah! Ortalık fena karışacak

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülünün aldatmaca olduğuna dikkat çekerek, "Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten. Bu formül, 'İyi Parti'nin de dediği oldu' demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 13:31:00 -
İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok iddia! Eyvah eyvah! Ortalık fena karışacak

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülünün aldatmaca olduğuna dikkat çekerek, "Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten. Bu formül, 'İyi Parti'nin de dediği oldu' demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu." ifadelerini kullandı.

Tezel, şunları kaydetti:

"Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunup Altılı Masa'yı terk etmişti.
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Daha sonra iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü üretildi ve İyi Parti masaya döndü.

Sonra da iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışıldı.

Aslında bu tartışmalar boşuna yapıldı. Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten.

Bu formül, "İyi Parti'nin de dediği oldu" demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu.

Formülün bir aldatmaca olduğu da bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun şu açıklamasıyla doğrulandı:

"İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır... Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek."

GERÇEK NEDEN!

Ama seçim meydanlarında bu düzmece formül gerçekmiş gibi yapılacak. Yavaş ve İmamoğlu bazı mitinglere katılacaklar. Böylece iki belediye başkanının popülerliğinden faydalanmış olunacak.

Özetle Kuşoğlu, Yavaş ve İmamoğlu formülünün aldatmaca olduğunu kibar bir dille açıklamış oldu!

Madem bu formül bu kadar çabuk yalanlanıyorsa, o zaman Akşener'i Altılı Masa'ya tekrardan döndüren 'olay' ya da 'güç' neydi?

İşte bu sorunun yanıtını daha sonra belgesellerden öğreneceğiz!"

 

 

 

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Yorumlar

bahtiyar yıldız

iyide zaten bu millet aptalmı meral şenere dediler ki sen nasıl masayı dagıtırsın dediler meral şenerde milleti salak zannedip kendini kurtarmak için yavaş ve ekoyu bahane edip kumar masasına geri dönmek rorunda kaldı tükürdügünü fazlasıyla yaladı kimse bu nu yutturamaz bize ama yeni sahte mücaitlere yuttururlar utanmazlar nezamandan beri islamla alay eden küfür eden ler mücahit olmuşlar allah bu zavallılara akıl fikir versin ben bu camiiaya hakkımı helal etmiyorum erbakan hocanın kemikleri sızlıyor mekanı cennet olsun inşallah allah bu vatanı münafıkların şerrinden korusun

Deli İbo

Eko ve Mansur'da biliyor o işin saksağan avlamanın bir yolu olduğunu. Onlar bu işe daha fazla asılmadılar, en azından mevcut konumlarını korumak ve CHP içinde kalarak seçimlerden sonra bu zillet ittifakında meydana gelecek kaotik ortamda parti içi koltuk kapma ve Bay bay Kemal'i silkelemenin tezgahtarlığını yapacaklar. Ama bu Bay bay Kemal 12 seçim kaybedip CHP'nin başında kaldı ise bu 2 zibidiyide Gel Bakalım Muharrem gibi paket eder.
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