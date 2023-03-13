İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili şok iddia! Eyvah eyvah! Ortalık fena karışacak

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülünün aldatmaca olduğuna dikkat çekerek, "Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten. Bu formül, 'İyi Parti'nin de dediği oldu' demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu." ifadelerini kullandı.

Tezel, şunları kaydetti:

"Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunup Altılı Masa'yı terk etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonra iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü üretildi ve İyi Parti masaya döndü.

Sonra da iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışıldı.

Aslında bu tartışmalar boşuna yapıldı. Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten.

Bu formül, "İyi Parti'nin de dediği oldu" demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu.

Formülün bir aldatmaca olduğu da bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun şu açıklamasıyla doğrulandı:

"İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır... Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek."

GERÇEK NEDEN!

Ama seçim meydanlarında bu düzmece formül gerçekmiş gibi yapılacak. Yavaş ve İmamoğlu bazı mitinglere katılacaklar. Böylece iki belediye başkanının popülerliğinden faydalanmış olunacak.

Özetle Kuşoğlu, Yavaş ve İmamoğlu formülünün aldatmaca olduğunu kibar bir dille açıklamış oldu!

Madem bu formül bu kadar çabuk yalanlanıyorsa, o zaman Akşener'i Altılı Masa'ya tekrardan döndüren 'olay' ya da 'güç' neydi?

İşte bu sorunun yanıtını daha sonra belgesellerden öğreneceğiz!"