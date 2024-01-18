İmamoğlu ve Soyer yandaş semirtmede birbiriyle yarışıyor! Giderayak vurgun

Eşcinsel sapkınları makamında ağırlayan, çalgılı çengili yerlerde göbek atan ve İzmir halkının hizmetten çok laikliğe oy verdiğini söyleyen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşın parasını savurmaya devam ediyor. İcraat yerine heykel üreten ve 5 yıldır şatosunda keyif çatan Tunç Soyer, henüz belediye başkanlığı adaylığı kesinleşmediği halde 2024 yılında düzenlenecek yüzlerce konser için ihaleye çıktı.

Konser vurgunu

Göreve geldiği 5 yıllık sürede belediye bütçesini çalgı-çengiye ve heykellere aktaran, altyapı yatırımı yapmadığı için İzmir’in en ufak yağışta sel suları altında kalmasına sebep olan Tunç Soyer, eğlenceye doymadı. Yeniden adaylığı PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin iki dudağı arasında olan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in giderayak devasa bütçeli bir konser ihalesi düzenleyeceği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü’nce 7 Şubat 2024’te gerçekleşecek ihalede 130’u yerel, 68’i ulusal sanatçılarla olmak üzere toplamda 198 adet konser ve performans hizmeti alımı yapılacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü’nce 7 Şubat 2024’te gerçekleşecek ihalede yüzlerce adet konser ve performans hizmeti alımı yapılacağı öğrenildi.

“2024 yılı için yerel ve ulusal sanatçılarla İzmir konserleri ve performansları hizmeti” adıyla ve 2024/3446 E-Kap numarasıyla gerçekleşecek ihalede sanatçı başı fiyatların stopaj dâhil KDV hariç 60 bin TL’den başladığı ve 350 bin TL’ye kadar çıktığı belirlendi. İhalede ayrıca sanatçıların uçak gidiş-dönüş biletlerinin, lüks otellerde konaklama ücretlerinin, şehir içi VIP araçlarla transferlerinin ve onlarca kişilik kulis giderlerinin de belediye bütçesinden karşılanacağı kalem kalem belirtildi.

Kalem kalem soyacaklar

İçinde tüyü bitmemiş İzmirli yetimin hakkı olan belediye bütçesinin nasıl talan edildiğini gösteren o kalemler şöyle:

Ulusal sanatçılara paslanacak konserlerin İkinci Kısım Birim Fiyat Cetvelinin 1. kaleminde belirtilen 10 adet konser için yandaş şarkıcılara stopaj dahil KDV hariç net 60 bin lira ödenecek. Telif hakları, şehir içi backline, şehir içi ulaşım, 25 kişilik kulis ikramı da belediye kesesinden karşılanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci kalemde gerçekleşecek konserlerde sanatçılara veya müzik grubuna stopaj dahil KDV hariç 70 bin TL aktarılacak. Üçüncü kalemde belirtilen 10 adet konsere ise kişi başı 80 bin lira ödeme yapılacak.

Dördüncü kalemde 25 kişilik olan kulis ikramı 30 kişiye yükseltilirken, şarkıcı başına 90 bin lira kaşe fiyatı ödenecek.

E-Kap’ta yayınlanan ihale kılavuzuna göre 5 kalemdeki şarkıcılara 100’er bin, 6. kalemde 150 bin, 7. kalemde 200 bin, 8. kalemde 250 bin, 9. kalemde 300 bin, 10’uncu kalemde ise net 350 bin lira verilecek.

İzmir’de sahne alacak sanatçıların ve müzik gruplarının sahne, ses, ışık, kulis, elektrik ve teknik ihtiyaçları belediye idaresince karşılanacak.

İzmir’e gelen şarkıcıların geliş–gidiş uçak bilet parası, lüks otellerde konaklama ücreti belediye kasasından karşılanırken, sanatçıların şehir içi transferinde 6-10 yolcu kapasitesine sahip 2020 model üzeri VIP minibüsler kullanılacak. Araçlarda likit petrol gaz ve doğalgaz olmayacak, dizel veya benzinli araç kullanılacak. Ultra lüks minibüsler siyah olacak. Araç sürücüleri ise en az 5 yıllık tecrübeye sahip olacak.

Hizmet yok o zaman dans

Yerel sanatçılara paslanacak 130 adet konserde 5 bin TL ile 50 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapılacak. Birinci Kısım Birim Fiyat Cetvelinin 1. kaleminde yer alan sanatçılara 5 bin TL, 2. kaleme 7 bin 500 TL, 3. kaleme 10 bin TL, 4. kaleme 15 bin TL, 5. kaleme 20 bin TL, 6. kaleme 25 bin TL, 7 kalem 30 bin TL, 8. Kaleme 35 bin TL, 9. kalem 40 bin TL, 10. kaleme 45 bin TL, 11. Kalemdeki yerel sanatçılara ise 50 bin lira kaşe ücreti ödenecek. Henüz adaylığı bile belli olmayan ve İzmir’in hizmet aramadığını söyleyen CHP’li Tunç Soyer’in düzenlediği ve yandaş sanatçıları semirtmeye yönelik konser ihalesi, CHP’li belediyelerdeki vurgun düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.