İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında Boğaz savaşı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karakışta İstanbullu'yu yolda bıraktı. 3 saatini gizlice görüştüğü İngiliz Büyükelçi'ye ayırdı. CHP'liler eleştirenleri bombaladı. Başkan'a alkış yağdırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mutfaktan çıktı. Hilton'da açlık edebiyatı yaptı. İmamoğlu'nu savunanlar, Kemal Bey'e sessiz kaldı. CHP'deki iç savaş böylece ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak gecesi millet can derdindeyken İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile Balıkçı Kahraman'a gitti. 48 bin liralık kalkan yedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaz manzaralı geceliği 100 bin lira olan lüks otele yerleşti. Kaset çekip "Millet aç, aç" dedi. Odayı fotoğraflayan CHP'liler skandalı deşifre etti.

Kaynak: Takvim