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Gündem İmamoğlu uyusun!.. Bu fotoğraf dün çekildi
Gündem

İmamoğlu uyusun!.. Bu fotoğraf dün çekildi

Koronavirüs vakalarının adeta "patladığı" İstanbul'da toplu taşıma seferlerine düzenleme yapılmaması, hastalığın yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zincirikuyu Metrobüs Durağı'nda çekilen görüntüler, CHP'li İBB yönetiminin önlem almaya çalışmadığının kanıtı olarak gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:19:00 - 2020-11-19 08:24:44
İmamoğlu uyusun!.. Bu fotoğraf dün çekildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı. İstanbul'da ise yerel yönetimin salgına karşı sessizliği dikkatlerden kaçmıyor.

Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) idaresinin virüse karşı kayıtsız kaldığını bir kez daha gözler önüne serildi.

Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, sefer sayısının artırılmaması nedeniyle durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulamadığı görüldü.

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