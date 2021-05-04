İmamoğlu uyanıklığı! Atları unutturmak için yaptığına bakın

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Akit TV’de Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun izni kaybettirdiği 1179 atla ilgili konu masaya yatırıldı.

Atların bakımlarını yapma adına 200 tanesinin öldürdüğünü hatırlatan Karahasanoğlu, bir kısmının da AK Parti, CHP ve İYİ Partili belediyelere verildiğini söyledi. İBB bütçesinin bu belediyeler kat kat daha fazla olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, “Sen ne diye o belediyelere at yollarsın? İstanbul gibi bir yerde bu atların bakımını yapamıyorsunuz da o belediyelerin bütçesi ne ki sizin bakamadığınız atlara onlar baksın” dedi.

Gündemi değiştirmek için…

CHP’li belediyelerin reklama boğduğu Karar gazetesinde bugün çıkan “Kiralık araç verilerinin” haberinin at meselesini unutturma amaçlı ve planlı yapıldığını ifade eden Karahasanoğlu, “Şu an canlıları konuşuyoruz. Ama sen şimdi geldin 20 ay önceki Yenikapı’ya dizdiğin ve o tarih itibariyle ispat edemediğin konuyu 20 ay sonra beyefendi diyor ki verileri silmişler. Sen eğer 20 ayda verilerin silindiğini tespit edebiliyorsam, 20 ay sonra kafan yerine geliyorsa vay haline İstanbul’un” dedi. Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun 20 ay önceki yalan araç meselesi yalanını atlarla ilgili gündem değiştirmek için tekrar ısıtıp İstanbullunun önüne koyduğunu ifade etti.