İmamoğlu tokat manyağı oldu! Hiç bu kadar aciz kalmamıştı

Abdulkadir Selvi, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia eden Ekrem İmamoğlu ve avanesini yine belgelerle mat etti. Hürriyet gazetesindeki yazısında, İmamoğlu'nun yalan söylediğini resmi yazışmalarla kanıtlayan Selvi, "Bir mağduriyet algısı tutturmuş gidiyorlar. Evet bir mağduriyet var ama o İmamoğlu değil, Sefaköy hattını kullanacak olan üç buçuk milyon insan. Onları mağdur eden ise projelerini zamanında yapmayan Ekrem İmamoğlu" dedi. İşte Selvi'nin İmamoğlu'na kapak niteliğindeki o bomba yazısı:

"Sezen Aksu’nun şarkısı, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden Sedef Kabaş’ın tutuklanması ve şarkıcı Gülşen’in sahne kıyafeti kadar ilgi görmeyeceğinin farkındayım ama İstanbul’da yaşayan milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu olduğu için Sefaköy metrosuyla ilgili tartışmayı sürdürmekte kararlıyım.

Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan üç buçuk milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Ongun gibi polemik peşinde değilim. Hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun’a da tavsiye etmem. Çünkü millet hizmete bakar. Gereksiz mağduriyetler oluşturmakla, algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz.

İBB’YE YANIT VERİLMEDİ Mİ?

İDDİA1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor.

YANIT1- Oysa hem İmamoğlu’nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB’nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor.

İMAMOĞLU, İMAMOĞLU’NU ÇÜRÜTÜYOR

Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Yaklaşık 320 gündür, Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine...”

Devam ediyoruz: “Benim arkadaşlarım, defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum... Ama bakın AYGM yetkilileri ile bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021’deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları, 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor. Tutanaklar var.”

Bu ne demek? Tek cümle ile İmamoğlu’nun bizim başvurumuza yanıt verilmedi iddiasının yine İmamoğlu ile çürütülmesi demek.

RESMİ YAZIŞMALAR NE DİYOR?

İsterseniz şimdi de İBB tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na yazılan resmi yazılardan iz sürelim. 12 Mart 2021 tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir imzasıyla Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na yapılan başvuruda iki şey isteniyor.

1- Beylikdüzü-Sefaköy hattının Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınması.

2- Projenin bütünlüğü açısından Sefaköy-İncirli kesiminin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğuna verilmesi.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN

İBB tarafından 28 Mayıs’ta Ulaştırma Bakanlığı’na yazılan ikinci yazıda ise şöyle deniliyor: “Altyapı Genel Müdürlüğü’nde 31 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantıda idaremizden birtakım çalışmalar yapılması talep edilmiştir. Bahsi konu bu çalışmalar tamamlanmış olup ilgili (b) yazı ile idarenize gönderilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan, ‘Ön Proje Teslimleri’ yazımız ekinde idarenize gönderilmiştir.”

İmamoğlu ve Ongun buna ne diyecekler? Hani İBB’nin başvurusuna yanıt verilmemişti? 12 Mart’ta başvuruda bulunmuşsunuz, 31 Mart’ta yani 19 gün sonra toplantı yapılmış. Sizin resmi yazınız onu söylüyor.

İKİNCİ TOPLANTI

İBB tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilen yazıda ise 31 Mart tarihinde yapılan toplantıda talep edilen revize projelerin gönderildiği var. Revize projelere ilişkin olarak 27 Eylül 2021 tarihinde Altyapı Genel Müdürlüğü ile Sefököy metrosunun tasarım danışmanları olan Yüksel Proje-Metro İstanbul Proje danışmanlık hizmetleri teknik ekipleri ile yapılan proje değerlendirme toplantısında hattın Kanal İstanbul ile etkileşim halinde olmadığı belirtiliyor ve metro projesinin üç katlı büyük İstanbul tüneli projesine bağlanması durumunda projenin etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veriliyor.Altında Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in imzasının yer aldığı resmi yazıdan da anlaşılacağı üzere 27 Eylül’de yapılan toplantıda talep edilen teknik çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

BU YAZILARA YOK DİYECEKLER Mİ?

Hani hiç toplantı yapılmamıştı?

Bu yazdıklarıma İmamoğlu ve Ongun’un bir itirazı var mı?

Eğer hâlâ bize yanıt verilmedi diyorlarsa bu yazılar İBB’ye ait değil derler. Bu durumda İstanbul halkını cezalandıran kim oluyor?

Daha İBB tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na yazılan yazılardan haberleri yok. Oysa o yazıların altına imza atan Genel Sekreter Yardımcısı ve Raylı Sistem Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adına diye imza atıyor.

HANİ KESİN PROJE VERİLMİŞTİ?

Ulaştırma Bakanlığı’nın, Sefaköy metro hattıyla ilgili açıklamasında onay için zorunlu olan, “Kesin proje”nin teslim edilmediği, “Avan” yani hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Murat Ongun kesin projenin teslim edildiğini iddia ediyor. Ama İmamoğlu 19 Ocak tarihli açıklamasında, “Şu anda kesin projelerimiz var. Bunları da hemen teslim edebiliriz” diyor. Şimdi bu noktada benim, hani kesin projeler sunulmuştu diye sorma hakkım yok mu?

MAĞDUR KİM?

Birbirlerini tekzip etmek için yarışıyorlar. Resmi yazışmaları da onları yalanlıyor. Ama bir mağduriyet algısı tutturmuş gidiyorlar. Evet bir mağduriyet var ama o İmamoğlu değil, Sefaköy hattını kullanacak olan üç buçuk milyon insan. Onları mağdur eden ise projelerini zamanında yapmayan Ekrem İmamoğlu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti’de. Fatma Şahin gibi milletvekilliği, bakanlık yapmış, AK Parti içinde etkin, çok başarılı bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Fatma Şahin, “GAR-DÜZTEPE-HASTANE RAYLI SİSTEMİ”ni bir an önce bitirip Gazianteplilerin hizmetine sunmak için çalışıyor.

Ancak Fatma Şahin, bunun onayını bir günde almadı. İmamoğlu, mart ayında bir hazırlık projesiyle başvuruda bulunmuş, 9 ay sonra yatırım programına alınmadı diye algı operasyonuna soyunuyor. Oysa Gaziantep Belediyesi 30.12.2018 tarihinde müracaat etmiş. Projeler ve teknik konular üzerinde toplantılar yapılmış. 27 Mayıs 2021 tarihinde kesin onay çıkmış. Boru değil bu, metro yapıyorsunuz."