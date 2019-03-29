İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını bastılar!

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DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında suç duyurusunda bulundu.29 Mart 2019 Cuma 19:41
DSP Avcılar Belediye Başkanı Adayı Handan Toprak Benli, CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli'nin eşi Deniz Hançerli hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Başkanlık katını bastılar
Avukat Hasan Sarı tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, müvekkili Handan Toprak Benli'nin Avcılar Belediye Başkanlığı görevini yaptığı sırada, yakınlarını toplayarak belediye binasına gelen Deniz Hançerli'nin başkanlık katını bastığı iddia edildi.
Ağır küfürler
Hançerli'nin, Benli'ye sinkaflı kelimeler kullanarak hakaret ettiği aktarılan dilekçede, bu anların videoya çekildiği kaydedildi.
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