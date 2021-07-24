İmamoğlu tatilde, Alibeyköy can çekişiyor!

İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçildikten hemen sonra yaptığı Bodrum tatili ile gündem olmuştu.

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında Bodrum'da olan İmamoğlu, İstanbul'a gelip tekrar Bodrum tatiline kaldığı yerden devam edince tepki çekmişti.

İmamoğlu, bu kez bayram tatili için eşi Dilek İmamoğlu ile Bodrum'daydı. İkili, gecelik fiyatı 22 bin liraya kadar çıkan Demirciköy'deki Amanruya isimli oteldeydi.

Sahildeki locaya geçen İmamoğlu, gölgede oturmayı tercih etti. Daha sonra eşinin koruyucu krem sürdüğü Ekrem İmamoğlu, denize girerek serinledi.

Bodrum'da iki lüks yazlığı var!

Ortakent ve Gümüşlük'te iki adet lüks yazlığı bulunan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte otel tatilini tercih etti.

Alibeyköy can çekişiyor!

İmamoğlu, 22 bin TL’lik lüks tatile giderken İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti. Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatırken sabah su içsinler diye baraja getirdim. Bir baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gördüm, baktım her tarafta ölmüşler. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehlikeli madde atığı olabilir. Etrafta bildiğim kadarıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini kullandı.

Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıkmıştı. Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğunu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade edilmişti.

İBB'nin sorumluluk alanı olan bölgede vatandaşlar adeta isyan ediyor.

Tatile giderayak yüzde 25 zam!

Tatile giderayak Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB, Halk Ekmek’e yapılan yüzde 25 zam yapmıştı.