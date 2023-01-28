İmamoğlu şok olacak! "Faydası mı var zararı mı emin değilim" deyip duyurdu

İBB Başkanlığı'nı kazandığı günden beri gözünü cumhurbaşkanlığına diken Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde İstanbul'da durmamasını köşesine taşıyan Salih Tuna, "Bunun İstanbul'a faydası mı var zararı mı emin değilim. Belki de İstanbul'da olmadığı zamanlar İstanbul'a daha fazla hizmeti dokunuyor. Bilemiyorum" dedi.

Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bunlar kaç zamandır anketler üzerinden "Erdoğan kaybediyor" diyorlar, ardından da AK Parti'yi destekleyenleri aşağılamaya çalışıyorlardı.

Kaptırıp gidenleri de, "Hesap soracağız!.. Acımayacağız!.. Gözyaşlarına bakmayacağız!.." faslına geçiyorlardı.

Cumhurbaşkanı aday adayları da pırtlak gibi arzı endam ediyordu.

Hangi birini sayayım; Bolu Belediye Başkanları Tanju Özcan'dan Cem Uzan'a kadar bir yığın insan evladı işte.

Bana sorarsanız içlerinde en enteresanı, gündeme gelmek için eline geçirdiğini tokatlayan Mustafa Sarıgül'dü. Fakat o da saman alevi gibi parlayıp anında sönüyordu. Bana öyle geliyor ki, et tokatlayan Nusret'i tokatlayabilseydi daha çok gündeme gelebilirdi. Ama tabii Nusret tokatlanmayı kabul etmeyebilir. Gerçi "işverenlerle" her zaman anlaşmanın bir yolu vardır. Neyse...

İmamoğlu derseniz, İBB Başkanlığı'nı kazandığı günden beri gözünü cumhurbaşkanlığına dikmişti.

Son günlerde de İstanbul'da tutamıyoruz. Namazı nerede kılacağına, içkiyi nerede içmeyeceğine kadar ince ayarlanmış seçim gezilerine çıkıyor. Hatta "Eşcinsel evliliklere bizim toplumumuz henüz hazır değil" şeklindeki yazıklanmalarını artık terennüm etmiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "emek hırsızı" ithamından sonra CHP'de nasibinin kalmadığının da farkında olacak ki, son kozlarını oynuyor.

"İstanbul'da tutamıyoruz" dedim ama, bunun İstanbul'a faydası mı var zararı mı emin değilim. Belki de İstanbul'da olmadığı zamanlar İstanbul'a daha fazla hizmeti dokunuyor. Bilemiyorum.

Bunların müstakbel adayları arasında görebildiğim kadarıyla en fedakârları Mansur Yavaş. Çünkü aday olmak için konuşmamaya katlanıyor. Konuşmamak zordur. Kolay olan, konuşarak rezil olmaktır. Mansur Yavaş belli ki zora talip oluyor. (...)"