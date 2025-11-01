  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu Show sona erdi! Bir daha mahkemede bunu yapamayacak
Gündem

İmamoğlu Show sona erdi! Bir daha mahkemede bunu yapamayacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu Show sona erdi! Bir daha mahkemede bunu yapamayacak

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki diploma davasını “siyasi gösteriye” dönüştürmesi, yargı yönetiminde önemli bir değişikliğin kapısını araladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların koordinasyonunu tek merkezden yürütecek. Yeni düzenlemeye göre, mahkemeler artık cezaevinde duruşma yapmadan önce Başsavcılıktan izin almak zorunda olacak.

Bu sistemle birlikte duruşma salonlarının tahsisi, güvenlik önlemleri ve tarafların sayısına göre yapılacak planlamalar doğrudan Başsavcılık tarafından belirlenecek.

Yargı kaynaklarına göre amaç, cezaevi duruşmalarının siyasi şovlara veya medyatik provokasyonlara dönüşmesini önlemek; adli sürecin daha güvenli, kontrollü ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi.

Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

ÖNCE MÜZEKKERE YAZILACAK

TAKVİM'den Abdurrahman Şimşek'in haberine göre 22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, "Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir" denildi. Yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek. Başsavcılık, bu bilgilere göre uygun salonu kendisi belirleyecek ve mahkemeye bildirecek.

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMA SALONUNU SİYASİ ŞOVA ÇEVİRMİŞTİ

Diploma davası sırasında, 59. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ali Doğan'ın ısrarla 1 numaralı, bin kişilik büyük duruşma salonunu talep etmesi tartışma yaratmıştı.

Sanık sayısı yalnızca bir ve tutuksuz olmasına rağmen, duruşmanın en geniş salonda yapılması, mahkeme disiplinini zedeleyen kalabalık görüntülere neden olmuş, yargılama salonu sloganlar, alkışlar ve politik tezahüratlarla birlikte yabancı basında adeta "şov atmosferine dönüşmüş" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

