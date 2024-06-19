İmamoğlu şaşırttı! Bodrum tatilini yarıda kesti ama bakın ne için…

Avrupa Türk İş adamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) bugün düzenleyeceği etkinliğine katılacak olan İmamoğlu, planlanandan bir gün önce Almanya'ya gitti. İmamoğlu ailesi ve beraberindeki heyetin erken gelmesindeki nedenin futbol olduğu öğrenildi.

MAÇ İÇİN ERKEN GELDİ

İmamoğlu'nun, Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ailesini de yanına alıp Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için bir gün önceden Almanya'ya geldiği öğrenildi. Özel jetle maç keyfine çıkan İmamoğlu ailesi ve beraberindeki 14 kişilik heyeti taşıyan TVS 13J uçuş numaralı jet, Türkiye saati ile 07.46'da Bodrum'dan havalandı. Futbol keyfi için özel olarak kiralanan jet, Türkiye saatiyle 10.58'de Düsseldorf'a indi.

BAKANLIĞA BİLGİ İLETİLDİ

İmamoğlu ailesi ve heyetteki diğer isimlerin güvenlik kontrolünden geçmemesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bilgi geçildiği öğrenildi. İmamoğlu seyahat nedeni olarak "Görüşmeler" notunu iletti. Ekrem İmamoğlu cuma günü Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile görüşecek. İmamoğlu ailesinin birkaç dün daha kalıp, Türkiye'nin diğer maçlarını da izleyeceği ileri sürülüyor.

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BAKAN TARİFELİ UÇAKLA, İMAMOĞLU'NUN BERBERİ ÖZEL JETTE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bile Düsseldorf’a Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakla giderken İmamoğlu'nun Almanya'daki karşılaşmaya kişisel berberi Veysel Şenel'i de götürdüğü öğrenildi.

18 KİŞİLİK HEYET

SMARTWİNGS Skytravel şirketine ait Cessna Citation Sovereign C680 tipi özel jette Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek, oğlu Semih ve kızı Beren'in dışında şu isimler yer aldı:

Veysel ve Aynur Şenel, Cahit Yüce, Can Akın Çağlar, Zilan Karakurt, Bektaş Kamburoğlu, Mustafa Akın, Sedat Sarp, Yavuz Boylu, Pelin Alpkökin, Fahri Murat Tuncay, Borga Sezer, Mustafa Osman Turan, Onur Günal.

MANSUR YAVAŞ'TAN EKREM'E 'ÖZEL JET' GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu'nun maaile Almanya'ya 'özel jet'le gitmesi CHP içinde de konuşulmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Yazıyor adlı X hesabı, İmamoğlu’na Yavaş'ın fotoğrafıyla gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabı paylaşımında “Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine, AOÇ'de ailem dediği Ankara halkıyla beraber izledi maçını.” ifadeleri kullanıldı.