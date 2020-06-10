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Sağlık

İmamoğlu nüfusunun iki katı maske üretip halka dağıttılar

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, pandemi sürecinde kentin nüfusunun iki katı maske üretilip halka dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:18:19 -
İmamoğlu nüfusunun iki katı maske üretip halka dağıttılar

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, pandemi sürecinde kentin nüfusunun iki katı maske üretilip halka dağıtıldı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında nüfusu 27 bin 938 olan İmamoğlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi görevlileri 50 bin 800 adet maske üretti. Cerrahi meskeler, kamu kurumlarına ve ilçe halkına muhtarlar aracılığıyla dağıtıldı.


İlçe nüfusunun iki katı oranında elli binin üzerinde maske üretip İmamoğlu halkına ulaşmasını sağlayan Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine ve bu süreçte gönüllü olarak çalışan usta öğreticilerine Kaymakam Alper Tanrısever tarafından başarı belgesi ve plaket verildi.


İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Saldamlı’da, Kaymakam Alper Tanrısever’in destekleri ile pandemi sürecinde Türkiye de bir ilki gerçekleştiren gönüllü çalışanları tebrik etti.

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