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Siyaset İmamoğlu Meral Akşener'i adam yerine koymadı! 'Eksilmeden artıyoruz'
Siyaset

İmamoğlu Meral Akşener'i adam yerine koymadı! 'Eksilmeden artıyoruz'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Meral Akşener'i adam yerine koymayıp, "Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalacağına şüphem yoktur." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 01:08:00 -
İmamoğlu Meral Akşener'i adam yerine koymadı! 'Eksilmeden artıyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda anlaşamayınca masayı devirdi.

Akşener'in, yarım saat boyunca 5 lidere olmadık hakaretleri ederek masadan ayrılmasından 6 saat sonra paylaşımda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, kendisini Cumhurbaşkanlığına aday göstermesine rağmen İP'li Akşener’i adam yerine koymadı.

İmamoğlu, "Onun hiçbir kıymeti yok" dercesine "eksilmeden devam ediyoruz" mesajı verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:
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CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kilicdaroglu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.

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