'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye teslim edilecek' Twitter hesabından uyarılarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda PKK sevici HDP'lileri işe yerleştireceğini hatırlatarak, "Seçimi CHP kazanırsa, İspark HDP'ye verilecek. İlk sokak hareketinde de hedeflerini gösterecekler." dedi.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala uyarılarda bulunmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa, İspark HDP'lilere teslim edilecek." dedi. PKK sevici HDP'lilere göndermede bulunan Gökçek, PKK terör örgütünün yol kesme eyleminde çekilen fotoğrafını kullandığı paylaşımda, "Sadece kıyafetler değişecek. Eviniz, işyerleriniz, araçlarınız, geleniniz, gideniniz artık gözetim altına girecek. İlk sokak hareketinde de hedeflerini gösterecekler." ifadelerini kullandı.

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