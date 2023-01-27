İmamoğlu İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacak İşte kulislerde konuşulan 3 aşamalı senaryo...

İmamoğlu'nun İyi Partiden Cumhurbaşkanı adayı olmasının senaryosunu açıklamadan önce gerekçesini açıklamakta fayda var.

Bilindiği gibi İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına sıcak bakmıyor. Akşener, "Kazanacak aday" göndermesi yaparak bunu katıldığı programlarda kendi ağzından dile getirildi. Son olarak da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'yı partideki görevinden istifa ettiren o konuşması bu senaryonun gerekçesini oluşturuyor. Paçacı bir gazeteciye yaptığı açıklamada "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz" diyerek İyi Partinin, Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını vurgulamıştı.

İyi Parti'nin İmamoğlu'nu aday göstermek istemesi zaten Saraçhane'de tescillendi.

İşte bu gerekçelerin üzerine kulislerde şöyle bir senaryo konuşuluyor.



İşte kulislerde konuşulan o senaryo!

Eğer Kılıçdaroğlu adaylıktan vaz geçmezse, İmamoğlu CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçecek. Bu çok uzun zaman önce kararlaştırıldı. CHP İstanbul İl teşkilatından CHP'lilerin istifa etmesi ve İyi Partiye geçmesi bunun bir ön adım göstergesi olarak dile getiriliyor. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun kavgalı olmasının da sebebi bu.

Senaryonun ikinci aşaması ise şöyle;

Kılıçdaroğlu CHP'nin, İmamoğlu ise İyi Parti'nin adayı olarak seçime katılır. Yapılan hesap, İmamoğlu'nun CHP'den taşıdığı oylar ile Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmesi üzerine kurulmuş. İyi Parti, hem kendi oyu hem de CHP içerisinde Kılıçtaroğlu muhaliflerinin oyunu alarak seçimin ilk turunda kendi adayı olan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmesini sağlamak.

Senaryo'nun üçüncü aşaması

Bu senaryo İyi Parti'nin seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmamoğlu'nun yarışa katılması ve Erdoğan karşıtı kitlelerin oylarını alarak hedefe ulaşılması üzerine kurulu.

Böylece CHP'nin devre dışı bırakılarak İyi Parti'nin seçim galibi olmasını sağlamak.

Senaryo'nun adı da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Akşener Başbakan."

Ya Kılıçdaroğlu?

Bu senaryo hayata geçerse Kılıçdaroğlu'nun adı tarihe karışacağa benziyor.