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İmamoğlu İstanbul'un güvenlik sorunu oldu! İETT artık yanarak çalışmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 07:44:00 -

İstanbul, bu güne kadar böyle vasıfsız bir başkanla tanışmadı. Sürekli bozulan, yanan ve dumanı üstünde çalışan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar canımızı yolda bulduğumuzu sanıyorlar diyerek isyan etti.

İETT otobüsünün duman çıkartarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Kartal mevkiinde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasından dumanlar çıktığı görüldü. Otobüsten duman çıkarken şoförün yoluna devam etmesi görenleri şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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