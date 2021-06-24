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Gündem İmamoğlu İstanbul’un geleceğini satıyor
Gündem

İmamoğlu İstanbul’un geleceğini satıyor

2 yıl boyunca icraatlarından çok skandalları ve israfları ile gündeme gelen CHP’li İmamoğlu, Alman bankasından sonra Fransız bankasına da borçlanarak, İstanbul’un geleceğini ipotek altına soktu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 09:42:00 -
İmamoğlu İstanbul’un geleceğini satıyor

 Haber Merkezi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fransız Kalkınma Bankası (AFD) ile 93 milyon avroluk kredi ön protokolü imzaladı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu rezaletiyle birlikte Almanya ve uluslararası piyasalardan sonra Fransa’ya da 16 milyon vatandaşımızın alın terini ipotek ettirmiş oldu.

Peşkeş çekiyor

Göreve geldiğinden beri her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan Ekrem İmamoğlu, yönetimindeki kurumu büyük bir hızla iflasa sürüklüyor. İBB’den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016’da başlanan ve 1 Ocak 2021’de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile AFD arasında 93 milyon avroluk kredi ön protokolüne imza atıldı. Borcun 2 yıl ödemesiz 10 yıl taksitle ödeyeceği açıklandı. Böylelikle İmamoğlu’nun borcunu, sonraki dönemde göreve gelen belediye yönetimi ödemiş olacak.

Batılı tefeciler

İBB böylece, Alman Deutsche Bank’a 110 milyon Euro kredilik borçlanmadan sonra Fransız bankasına da borçlanmış oldu. Uluslararası piyasalara İstanbul’un bonolarını satarak 580 milyon dolar borçlanan ve bunun için utanmadan tören düzenleyen İmamoğlu, küresel sermayenin gözü doymaz tefecilerine 16 milyon İstanbullu’nun emeğini ve alın terini peşkeş çekmeye devam ediyor. Görevdeki ikinci yılının dolduğu ilk gün Fransa ile borç anlaşması imzalayan İmamoğlu, Türkiye’nin uluslararası itibarını da zedeliyor.

Borçlanma sınırını aştı

Daha önceki borçlanmasını Sancaktepe Metrosu’nun yapımı için aldığını iddia eden İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti döneminde başlanan metro tünellerinin üzerine toprak dökerek kapattırmıştı. CHP’li Ekrem İmamoğlu 2 yıllık görev süresi boyunca 43 milyar 402 milyon liralık borçlanmaya gitmişti. Öyle ki CHP yönetimi, borçlanma limitini aştığı için İBB 27 yıl aradan sonra ilk defa borç alamaz hale gelmişti.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Ah vah

Ah İstanbul ah. Daha durun neleri peşkeş çekecek 50 sene geri götürdü. Bunu cumhurbaşkanı yapacaklar ya...
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dürüst

Dış borçlanmalarla ilgili Devlet onayı olması gerektiğini biliyorum.Bu bilgi doğru ise kimi kime şikayet edelim.??????
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