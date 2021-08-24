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Gündem İmamoğlu, İstanbul'a ilkleri yaşattı!
Gündem

İmamoğlu, İstanbul'a ilkleri yaşattı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yönetim başarısızlığı konuşulmaya devam ediyor. İstanbul halkının çektiği çile ise hergün kameralara yansıyor. Son gelen görüntü de İETT'nin içler acısı halini ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 02:02:00 - 2021-08-24 02:06:52

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen videolarda İstanbul halkının sık sık yolda kalan otobüsleri ittiği görüntüler çok konuşuldu. En son gelen bir görüntüde ise bir İETT otobüsünün içler acısı hali ortaya kondu. İETT otobüslerinin niye bu kadar sık arıza yaptığı ve bakımsız olmasının nedeni ise kirli ihale ilişkileri ile ortaya çıktı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT ihalelerini 2019 yerel seçimlerinden sonra kurulan ve CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın bağlantısı olduğu şirkete verildiği ortaya çıktı.

1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL’lik ihale

İstanbul’da son aylarda yanan, arızalanan ve kaza yapan otobüslerin faturasının kime çıkarılması gerektiği belgelerle belli oldu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın siyasi arkadaşı CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL’lik ihaleyi birlikte sonuçlandırdığı ve otobüs bakım, onarım ve işletmesini 14 ihalede Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete verdiği medyaya yansıdı. 2019 seçimlerinin ardından CHP’li İmamoğlu-Karabat ikilisinin bir operasyonuyla gerçekleşen bu rant ilişkisi İstanbul’u sıkıntıya soktu.

Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kalarak Türkiye genelinde alay konusu oldu.

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