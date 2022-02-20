  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu İngilizcesi yine alay konusu oldu
Siyaset

İmamoğlu İngilizcesi yine alay konusu oldu

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 08:23:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti.

İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber düzenlenen bir panele katıldı.

Alman basının da bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yine İngilizcesiyle sosyal medyanın diline düştü.

Öte yandan aksan problemi yaşayan İmamoğlu'nun elindeki kağıttan okuyarak konuştuğu da gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun İngilizcesiyle ilgili yaptığı yorumlarda  "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin" tavsiyesinde bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay