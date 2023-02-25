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Medya İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Vay Ekrem vay
Medya

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Vay Ekrem vay

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin birkaç gün önce gizli bir toplantı yaptığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:11:00 -
İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Vay Ekrem vay

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin birkaç gün önce gizli bir toplantı yaptığını iddia etti. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun masaya yatırıldığını ileri süren Özçelik, özetle şunları kaydetti:

 

"İmamoğlu cephesinde (...) hazırlıklar sürüyor.

Birkaç gün önce bir toplantı yapmışlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıya katılanlardan birinin anlattıkları şöyle:

“Ekrem Bey gayet rahat.

Heyecanından hiçbir şey kaybetmiş değil.

Hem İstanbul’la, hem Türkiye ile yakından ilgili.

Uluslararası desteği de sürüyor.”

15 Şubat’ta yayınlanan,

ABD Kongre Araştırma Servisi raporunda da aynı tespitler yapılıyor.

Özetle, “İmamoğlu, hakkındaki siyaset yasağı içeren mahkeme kararına rağmen adaylık yarışından vazgeçmiş değil” deniyor. (…)"

 

 

 

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Yorumlar

yıldırım bahadır

tam bir kibir abidesi, istanbulluya hizmet eden değil böyle caka satan yakışıyor ne diyelim..hayrını görsünler..

Deli İbo

Adam her felaketten sonra bir toplantı ve ziyafet peşinde, bu sefer hangi balıkçıya kimlerlekapattı acaba? Yakalanmadığına göre artık paparazileri atlatmayı öğrendi.
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