İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Vay Ekrem vay

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin birkaç gün önce gizli bir toplantı yaptığını iddia etti. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun masaya yatırıldığını ileri süren Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"İmamoğlu cephesinde (...) hazırlıklar sürüyor.

Birkaç gün önce bir toplantı yapmışlar.

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Toplantıya katılanlardan birinin anlattıkları şöyle:

“Ekrem Bey gayet rahat.

Heyecanından hiçbir şey kaybetmiş değil.

Hem İstanbul’la, hem Türkiye ile yakından ilgili.

Uluslararası desteği de sürüyor.”

15 Şubat’ta yayınlanan,

ABD Kongre Araştırma Servisi raporunda da aynı tespitler yapılıyor.

Özetle, “İmamoğlu, hakkındaki siyaset yasağı içeren mahkeme kararına rağmen adaylık yarışından vazgeçmiş değil” deniyor. (…)"