İmamoğlu ile Demirtaş, o isme karşı ittifak kurdu

2023 seçimleri yaklaşırken muhalefet içindeki adaylık kavgasının da büyüdüğüne işaret eden Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Kurulan ittifaklara bakılırsa Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş birlikte hareket ediyor; hedeflerinde ise Mansur Yavaş var" ifadelerini kullandı. Tayiz, "Anlaşılan muhalefetin ortak bir aday çıkarması kolay olmayacak. Kavga gürültü, gruplaşma ve ittifaklar seçim sürecine kadar devam edecek" dediği yazısında şunları kaydetti:

"2023 seçimleri yaklaşırken muhalefet içindeki adaylık kavgası da büyüyor. İsmi öne çıkan adaylar birbirlerini şimdiden düşman gibi görmeye başlamış bile. Kurulan ittifaklara bakılırsa Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş birlikte hareket ediyor; hedeflerinde ise Mansur Yavaş var. Yavaş'ın ismi son günlerde büyük ilgi görüyor.

Bundan rahatsız olduğu anlaşılan Demirtaş, cezaevinden alelacele gönderdiği açıklamada "İmamoğlu'nun Anadolu'da karşılığının bulunduğunu" belirttikten sonra "kendi destekleriyle İmamoğlu'nun seçileceğine olan inancını" vurguladı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın adını anmayarak bu adaya destek vermeyeceklerini ince bir şekilde CHP ve ortaklarına bildirdi. Demirtaş'ın sözlerinin HDP'de ön almaya dönük olduğu da anlaşılıyor. Zaten üç aşağı beş yukarı HDP de Mansur Yavaş ile ilgili farklı düşünmüyor. Yavaş'a karşı İmamoğlu'nun adaylığını desteklerler.

Ekrem İmamoğlu'nun da şu an elindeki en önemli adaylık kozu Demirtaş'ın kendisine verdiği destek. HDP'den destek alan adayın bir adım öne çıkacağı değerlendiriliyor. Fakat bu matematiğin de bir yere kadar geçerliliği var.

Mansur Yavaş da sessiz sedasız kendi ismini aday olarak pişiriyor. Meral Akşener ile görüşmeden çıkınca Ekrem İmamoğlu'na laf çakması adaylığa iyice ısındığını da göstermiş oldu. Yavaş, baştan bu yana İmamoğlu'nun Demirtaş-HDP ittifakı ile kendisini devre dışı bırakmaya çalıştığının da farkında.

"Yuvarlak masa"da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kabul görmediği de kulislerde konuşulan başlıklar arasında. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağırlığını hangi gruptan yana koyacağı da merak konusu. İmamoğlu mu, Yavaş mı? Kesin olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu desteklemeyeceği!

Anlaşılan muhalefetin ortak bir aday çıkarması kolay olmayacak. Kavga gürültü, gruplaşma ve ittifaklar seçim sürecine kadar devam edecek. 2023'e kadar muhalefetin sürprizlere açık olduğunu unutmayalım. Daha kimin geleceği kimin gideceği hiç belli olmaz!"