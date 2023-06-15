İmamoğlu İETT şoförlerinin maaşlarını ödemiyor mu? 'Para kalmadı' iddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSFALT A.Ş'ye bağlı İETT şoförlerinin maaşlarının yarısının ödenmediği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSFALT A.Ş'ye bağlı İETT şoförlerinin maaşlarının yarısının ödenmediği iddia edildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT şoförlerinin maaşlarını ödemediği iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB itiraki olan İSFALT A.Ş'ye bağlı İETT şoförlerinin maaşlarının yarısı ödemediği iddia ediliyor.
Twitter'da 'İstanbul Takipte' adlı hesabın iddiasında; "İBB kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre kasada maaş ödeyecek para kalmadı." denildi.
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