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Seçim 2019 Sayfası

İmamoğlu İBB'nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
İmamoğlu İBB'nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısında, salondaki 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı.

Meclis gündemindeki, başkan vekilleri, katip ve encümen üyelerinin seçiminin yapılabilmesi için en genç meclis üyelerinden Amine Cansu Kaba ve Kübra Nur Uslu'yu geçici divan katibi olarak seçen İmamoğlu, onları kürsüye çağırdı.

Üyelerin yerini almasıyla birlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile Türkiye'de ve Srilanka'da gerçekleşen terör olaylarını kınadı.

"39 belediye başkanı, bizim belediye başkanımızdır." diyen İmamoğlu, bu süreci hep beraber yöneteceklerini söyledi.

Görevlerini yaparken İstanbul'un bir çekim merkezi olduğunu asla unutmayacaklarını aktaran İmamoğlu, "Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğim." diye konuştu.

Bu süreçte hukuka uygun hareket etmenin çok önemli olacağını ifade eden İmamoğlu, yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. ibb meclis toplantısı

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