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İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımını savundu!

Seçimlerden önce kimsenin işten çıkarılmayacağının sözünü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada Medya AŞ.'deki işçi kıyımını savundu. İmamoğlu seçim öncesi söylediklerini unutarak "Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün." dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:44
İmamoğlu İBB'deki işçi kıyımını savundu!

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından bodrum'daki tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'a döndü. Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra bir basın açıklamasında bulundu.

"Bunlar mümkün"

Seçimlerden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını iddia eden İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:44
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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