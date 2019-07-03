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İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”

Seçimlerden önce dindar seçmene oynamak için Yasin suresini okuyan CHP’li İmamoğlu, Sözcü’ye verdiği röportajda eşcinselliği yaşam biçimi olarak ifade etti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu’na Kur’an-ı Kerim’in devamını da okumasını söyledi ve eşcinselliğin yasaklandığı ayetleri hatırlattı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36
İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportaj masaya yatırıldı.

Eşcinselliği “yaşam biçimi” olarak niteledi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü’den Özlem Gürses’e verdiği röportajda, CHP’li diğer belediyeler gibi sapkın eşcinsellere destek çıktı. İmamoğlu, kendisine sorulan, “LGBTİ bireyin sorunu?” şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Gayet tabii, o da çözülsün. Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli. abii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var.

“Yasin’in devamını da oku” diyen Karahasanoğlu: Kendisinin de hakkını yemeyelim...

Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun sapkınlara verdiği destekle ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36
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