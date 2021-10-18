İmamoğlu, HDP'den korkup annelerin yanına gidemedi

Çocukları terör partisi HDP ile terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti 777. gününde de devam ediyor. Aileler, daha iki yıla yakın zaman olmasına rağmen seçim heyecanıyla yerinde duramayarak Türkiye turuna çıkan ve önceki gün Diyarbakır’a gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na kendilerini görmezden geldiği için tepki gösterdi.



Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP önüne gelerek 775 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, aileler adına konuşarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kınadı.

Demek ki beraberler

Begdaş, “5 Mayıs 2019'da oğlum HDP tarafından bu kapıda götürüldü. Benim oğlum bu binadan gitti, montu ve kimliği burada çıktı. İmamoğlu’nun bizim yanımıza da gelmesini beklerdik ama halktan kaçtı. Demek ki o da HDP ile beraber. HDP ve CHP zaten aynı. Onlarda biraz vicdan olsa bu anne ve babaların da feryadını duyardı. Biz burada 2 yıl hastalık ve yağmur demeden bekliyoruz. Ne yazık ki herkes geldi onlar gelmedi. Ben burada onları kınıyorum. Dört ağaç için ülkeyi yangın yerine çevirenler, söz konusu bizim çocuklarımız olunca kör ve sağırlar. Buraya gelip bu anne ve babaları 5 dakika dinleyemez miydi? Ne yazık ki gelemedi, dostlarından korktu. Gelmesin de, biz bundan sonra istemiyoruz onları. Bizim desteğimiz bize yeter, bizim çocuklarımız gelene kadar kalkmayacağız buradan. Oğlum duyuyorsan kaç gel, senin bütün arkadaşların geldi, sen gelene kadar kalkmayacağım buradan” dedi.