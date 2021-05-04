  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Borsa’da da zirve Beşiktaş’ın
Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!
Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı! Adam hastanelik oldu
Gündem İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama
Gündem

İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında çıkan soruşturma haberlerine ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. Her Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:12:00 -
İmamoğlu hakkındaki soruşturma haberleri sonrası İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çataklı açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor.

Murat Ongun doğrulamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları doğrulamıştı.

Ongun, "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat

Altını olanlar ve altın alacaklar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. IKON Menkul, konu ile ilgili iddialarını paylaştı...
Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye çok konuşulacak teklif!

Libya hükümeti, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarma konusunda Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulundu. ..
PKK'lı teröristlerden Hakkari'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı
Gündem

PKK'lı teröristlerden Hakkari'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerce Hakkari'nin Çukurca ilçesine havan saldırısı yapıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay