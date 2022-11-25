İmamoğlu hakkında iki vahim iddia! Vay anasını sayın seyirciler

Millet İttifakı'na öncülük eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasına ittifak ortaklarının yanı sıra parti içerisinden de ciddi destek gelmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yönündeki girişimleri ise tartışılmaya devam ediyor.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, konuya ilişkin iki çarpıcı iddiayı gündeme taşıdı.

'Gizli otel görüşmeleri' iddiası

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapalı kapılar ardında girişimlerini sürdürdüğünü savundu. 2 büyükşehir belediye başkanının Ekrem İmamoğlu'nu değil Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen CHP'li Yarkadaş, İmamoğlu hakkında çok tartışılacak bir iddiada bulundu: "Bir otelde değerlendirmeler yapıyor!"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin konuşan Yarkadaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde desteklediğini ifade etti. Yarkadaş, İmamoğlu hakkında şu iddiayı gündeme taşıdı:

"Önümüzdeki günlerde CHP'li belediye başkanlarının adaylıklarına ilişkin tartışmalara son noktayı koyacağı bilgisini aldım. Bu konuda kesin ve net bir açıklamanın yapılacağı, bir daha da bu konunun tartışılmayacağını öğrendim. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmeler halinde olduğunu söyleyebilirim."

Yarkadaş, Medyatava'ya yaptığı değerlendirmede ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "bir türlü net bir duruş ortaya koymamalarının" Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı tartışmalarını alevlendirdiğini söyledi.

İmamoğlu özel "yönetim" ekibi kurdu

Gazeteci Yazar Zafer Şahin, "CHP’de taht oyunları başladı" başlıklı yazısında İmamoğlu'nun belediye bünyesinde oluşturduğu "alternatif il yönetimi" gibi hareket eden ekibinin bulunduğunu öne sürdü.

Parti içerisindeki farklı kliklerin iç mücadelesine değinen Zafer Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şu satırları kaleme aldı:

"Şu an altılı masanın en büyük partisinin kafa yorduğu asıl gündem Kılıçdaroğlu sonrası CHP’ye kimin hâkim olacağı, genel başkanlık koltuğunda kimin oturacağı meselesi.

Mızrak çuvala sığmadığı için artık gizleyemedikleri büyük bir parti içi iktidar mücadelesine girişmiş durumdalar. İstanbul’daki Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu kavgası aslında bu mücadelenin bir yansıması.

CHP’de Ekrem İmamoğlu şu an Anadolu tabiriyle ‘ayrı baş çeken’ bir siyasi aktör. Belediye bünyesinde oluşturduğu, alternatif il yönetimi gibi hareket eden bir ekibi bile var. Genel Merkez ve milletvekili grubunda da kendisine yakın isimler olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP Genel Başkanlığı’na yürümesine kesin gözüyle bakılıyor.

Canan Kaftancıoğlu ve partinin örgütlerden sorumlu ismi Oğuz Kaan Salıcı, CHP içinde ayrı bir çizgiyi temsil eden başka bir ekip. Salıcı’nın gönlünde yatan aslanının genel başkanlık olduğu bir sır değil. Ancak bu ekip son dönemde güç kaybetti. Bu sebeple kendilerine yeni ittifak ortakları arıyorlar.

Başını Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in çektiği bir başka ekip de Kılıçdaroğlu sonrasında CHP’de etkili olabilmek için çalışıyor. Bu ekibin genel başkan adayı Özgür Özel. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden Erdoğan Toprak, CHP’de yeni dönemde de ittifak arayışındaki ekiplerin kapısını çalacağı isimler olarak gösteriliyor.

Sadece bu saydıklarımız değil, CHP’den büyük ölçüde tasfiye edilen Ulusalcı-Atatürkçüler de yeni döneme hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu sonrası için onların da farklı beklentileri var.

Muhalefeti dizayn edip iktidara yürüyeceğini düşünürken partisinde kontrolü kaybeden Kılıçdaroğlu galiba haklı çıktı.

CHP’yi yönetmek Türkiye’yi yönetmekten zor!"