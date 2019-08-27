İmamoğlu hakaretler yağdırmıştı! CHP'li isimden o valiye ziyaret

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Ordu'nun CHP'li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı esnasında yaşanan VİP tartışmasında hakaretler yağdırarak 'İt' dediği Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

İmamoğlu 'İt' demişti, CHP'li başkan ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da havalimanında ısrarla VİP'ten geçmek istemiş, ancak kendisi VİP listesinde olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremeyince olay çıkarmıştı. Bu esnada o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmıştı. CHP'nin Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İmamoğlu'nun hakaretler yağdırdığı Vali Yavuz'u ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Tepe, "Valimiz Sn. Seddar Yavuz'u makamında ziyaret edip ilçemizdeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" notunu düştü.



İmamoğlu görüntülerinin olmasına rağmen inkar etmişti

CHP'li İmamoğlu, skandal olayın görüntülerinin yayılmasının ardından görülmemiş bir kıvırmayla Vali Yavuz'a hakaret etmediğini iddia ederek "Vali'nin basitlik yaptığını ifade ettim" demişti. Hatta daha ileriye giden İmamoğlu, olayın görüntülerinin 'Montaj' olduğunu öne sürmüştü.

Kafalarda soru işareti oluştu

CHP'li Gülyalı Belediye Başkanı Tepe'nin, İmamoğlu'nun hakaretler yağdırdığı ve olayın yaşandığı dönemde CHP yönetiminin sert sözlerle eleştirdiği Vali Yavuz'u ziyaret etmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.