İmamoğlu "Gerek yok" diyerek iptal etmişti... İSKİ'den itiraf gibi açıklama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek, "temel atmama" programı düzenlemişti. AK Parti döneminde planlanan bu proje Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojiye sahipti.

Ancak gelinen bu noktada, İmamoğlu'nun "ihtiyaç yok" diye "temel atmama" töreni yaparak iptal ettiği tesisin aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktı.

İSKİ'den itiraf

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'ın da katıldığı programda, Genel Müdür Raif Mermutlu bir sunum gerçekleştirdi.

İstanbul'da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun dışında atıksu tünelleri ihtiyacı da var. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 10 milyar lira. İSKİ'nin bu kaynağa önümüzdeki 4 yıl içerisinde ihtiyacı var. Arazi problemi çözülse dahi, bu tesislerin tamamlanması için 4 yıla ihtiyaç var" şeklinde konuştu.