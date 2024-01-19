İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi! Merdan Yanardağ: Alevileri ensest ilişkiyle suçluyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin kapandığı CHP'de, alevilerle krizin patlak verdiği iddia edildi.

Merdan Yanardağ'ın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile koltuğa oturan Özgür Özel yönetimindeki CHP'de dengeler değişti, alevi nefreti başladı.

Yanardağ, Ekrem İmamoğlu destekçilerinin alevilere tavır koyduğunu ortaya koydu.

Alevilerin kendisine illetikleri şikayetlerini Tele 1 canlı yayınında aktaran Merdan Yanardağ, "İstanbul’daki CHP’li Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden haksızlığa uğradığını düşünüyor. Kaldığım otelde bir Alevi vatandaş ağlayarak yanıma geldi, ‘İkinci bir Kerbela yaşadık’ dedi." ifadelerini kullandı.

Alevi vatandaşlara yönelik çirkin mesajlar!

Merdan Yanardağ, sonraki canlı yayında ise Ekrem İmamoğlu destekçilerinin alevilere ilişkin paylaştıkları çirkin mesajları aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alevilerin kızgın olduğunu ifade eden Yanardağ, İmamoğlu destekçilerinin paylaştığı bazı mesajları okudu:

"Dersim çetesi..", "Alevi suntasını kurmak istemediniz, çapsızlar ordusu", "Gidin Alevi partisi kurun, Atamın partisi temizlensin"..

Alevilere yönelik nefretin bir an önce durdurulması gerektiğini dile getiren Yanardağ, şöyle konuştu:

Bu mesajları atanlar İmamoğlu destekçileri. Bunları temizleyin. Yoksa Alevilerin oyunu alamazsınız. Ensest ilişkiyle suçluyorlar alevileri. CHP adına böyle tweet'ler atılmaz.