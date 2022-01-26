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Gündem İmamoğlu Ekşi Sözlük'e de malzeme oldu: İstanbul’u tuzluyorum gözlerim kapalı…
Gündem

İmamoğlu Ekşi Sözlük'e de malzeme oldu: İstanbul’u tuzluyorum gözlerim kapalı…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karla mücadeledeki başarısızlığı Ekşi Sözlük ve bazı sosyal medya platformlarında alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 01:40:00 - 2022-01-26 01:46:46

 yeniakit.com.tr 

İstanbul'da vatandaşlar CHP'li İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle mağduriyet yaşarken; Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliği Ekşi Sözlük gibi birçok sosyal medya platformunda dalga konusu oldu.

İstanbullu karla mücadele ederken İmamoğlu sefa sürdü

İstanbullunun karla mücadelesi sürerken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı lokantasında 'alem' yaptığı, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un ise İsviçre Cenevre’de tatilde olduğu ortaya çıktı. Toplu taşımada yaşanan arıza nedeniyle evlerine yürümek zorunda kalan İstanbulluların imdadına ise  AK Parti kadroları yetişti.

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AK Partili Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nu böyle tiye aldı!

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AK Partili Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nu böyle tiye aldı!

'Kar aniden bastırdı' bahanesi

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına karşın hiçbir tedbir alınmazken; İmamoğlu, kar çilesini yaşayan İstanbulluların tepkisine 'Kar aniden bastırdı' diyerek bahane uydurmaya çalıştı.

CHP’li İBB yönetiminin sorumsuzluğuna tepki yağarken, Ekrem İmamoğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

'İstanbul’u tuzluyorum, gözlerim kapalı'

Ekşi Sözlük yazarları İmamoğlu’nu “İstanbul’u tuzluyorum, gözlerim kapalı” şiiri ile tiye aldı.

İşte sosyal medyada viral olan o şiir:

İstanbul’u tuzluyorum, gözlerim kapalı…
Çok üzülüyorum, ana arterler tıkalı
Kontak kaparken bütün araçlar
Bir sofra önümde, rakı balıklı
İstanbul’u tuzluyorum, gözlerim kapalı…

Editör Notu: Siz de haberleşmesini istediğiniz Ekrem İmamoğlu şiirlerini, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz

 

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