İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifşa oldu: İş adamı Murat Ülker'e şantajlı tuzak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Casusluk” soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hüseyin Gün’ün emniyet ifadeleri, Türkiye’de son yıllarda iş insanlarına yönelik sistematik trol kampanyalarının arka planına dair yeni bilgileri gün ışığına çıkardı.

Hüseyin Gün’ün “Piiq” isimli bilişim şirketinde ortağı olduğunu öne sürdüğü eski CIA çalışanı Aaron Barr ile aralarında geçen Whatsapp yazışmaları, Yıldız Holding ve Murat Ülker’e kurulan tuzağı gözler önüne serdi.

ŞANTAJIN ŞİFRESİ: ÖDÜNÜ PATLAT

Hüseyin Gün'ün emniyet ifadesinde yer alan deliller, Piiq aracılığıyla Yıldız Holding ve Murat Ülker’le ilgili gerçek dışı iddiaları sosyal medya aracılığıyla kamuoyunun gündemine taşıma planlarını deşifre etti. Gün ve Aaron Barr arasında geçen yazışmalar, Murat Ülker ve şirketleri özelinde kamuoyunda negatif algı oluşturarak, bu yolla Murat Ülker’e şantaj yapmayı planladıklarını ortaya koydu. Hüseyin Gün’ün sosyal medyada trol hesaplar üzerinden gerçek dışı iddialar kurgulayarak, iş insanlarını kamuoyu nezdinde zor duruma düşürmek ve bu yolla söz konusu şirketlerden para koparmak amacıyla hareket ettiği anlaşıldı.

Gün'ün Aaron Barr ile WhatsApp üzerinden yaptığı İngilizce yazışmaların Türkçe dökümleri de ifade dosyasında yer aldı. İşte Hüseyin Gün’ün ifadelerine yansıyan ve Murat Ülker’in “MU” şeklinde kodlandığı Whatsapp yazışmaları şöyle:

“MU’yu ödünü patlatacak şekilde korkut, konuştuğumuz tüm cümleler ürünümüzle bağlantılı bir nakavt etkisi yaratmalı. Yani içine at nalı gizlenmiş bir boks eldiveni gibi güzelce dokuyarak, ne demek istediğimi anlıyorsun.”

DİNİ SAĞCILAR ONU KENDİLERİNDEN BİRİ GÖRÜYOR

“Yani 1 Nisan veya 12 Ağustos videosuyla uğraşmaya çalışma, asıl tehlikeyi ve MU’yu daha fazla riske maruz bırakan alttaki uğultuya odaklan.”

“Bunu bizim derin analizlerimiz sayesinde buldun; kümelerin ne dediğini, ne uğuldadığını yüzeye veya birkaç tweete bakarak belli olmayan şeyleri.”

“Kendi tescilli dijital yaşam analiz platformumuz aracılığıyla şunu bulduk: Dini sağcılar/muhafazakar milliyetçilerin özellikle onu hedef almasının nedeni, dini sağın vb. MU ve ailesini kendilerinden biri olarak görmesi ve onlardan birinin gemiyi terk ediyor algısı oluşturması. Bunun MU tarafından ele alınması gerekiyor ve işte burada PiiQ devreye giriyor.”

SİSTEM TROLLERLE BESLENİYOR

Hüseyin Gün’ün ifadelerinde dikkat çeken bir diğer konu da, Aaron Barr’ın kullandığı dijital sistemin nasıl çalıştığına yönelik bilgilerden oluşuyor. Barr’ın Hüseyin Gün ile yazışmalarında “Biz kendi oluşturduğumuz sosyal medya profillerini kullanarak platformlardaki sayfaları okuyoruz. Ama bunu bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı yapıyoruz. Buna 'web scraping' deniyor. Gelecekte verilere daha geniş erişim sağlamak için API'leri kullanabiliriz ancak gizlilik riski doğabilir." ifadelerini kullandığı anlaşıldı. Bu yazışmalara ilişkin olarak Hüseyin Gün’ün, "Sistemimiz sadece açık kaynaktan değil, gizli yani yasal olmayan yollardan da veri sağlayabilecek donanımdaydı” şeklindeki yorumu da ifade metninde yer aldı.

Casusluk soruşturmasıyla ilgili emniyet incelemesinde, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde 5 bin 697 kişinin kaydı bulunduğu, bu kişiler arasında yabancı ülke istihbarat servisleri mensupları ve üst düzey bürokratların da yer aldığı tespit edildi.

Hüseyin Gün’ün ifadeleri sonrası görüşlerine başvurulan Yıldız Holding’e yakın bazı kaynaklar, söz konusu şirketle Murat Ülker arasında bugüne kadar resmi-gayrı resmi herhangi bir iş birliği veya anlaşma olmadığını vurguladı.