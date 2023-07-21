İmamoğlu bunu hiç beklemiyordu! O soru gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan, CHP kurmaylarının katıldığı zoom toplantısına ilişkin, suç duyurusunda bulunup bulunulmayacağını sordu.

"Gizli olarak kaydedilip servis edilen Zoom görüşmesiyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu inceleme başlatmış. Kimin kaydettiği ve nasıl servis edildiği araştırılıyormuş. Bence bunu tespit etmek zor değil. Ama suç duyurusunda bulunacaklar mı?" diyen Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Çünkü hem gizli olarak kaydedilmesi hem de basın yayın yoluyla servis edilmesi suç. Edindiğim izlenim, şimdilik suç duyurusunda bulunmayacaklar. Ama şimdilik. Suç duyurusunda bulunmazlarsa yanlış yaparlar. Çünkü devam eder. Suç duyurusunda bulunurlarsa kısa sürede tespit edilir. Çünkü Ekrem İmamoğlu iki kez kuşkulanıyor, görüşmeye katılıp kamerasını açmayan hesap tespit edilirse kimin kaydettiği ortaya çıkar."



ÖNE ÇIKAN VİDEO